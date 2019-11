Journalist og lærer Vidar Lunde hadde tatt turen fra Tønsberg til sitt gamle nabolag på Manglerud for å se eliteseriekampen mellom Manglerud Star og Stavanger Oilers.

Han og kona Sol kom seg aldri inn i ishallen.

– Jeg kjente til ytringsboksen, men fikk en aha-opplevelse av hva ungdommen hadde risset inn i veggene i boksen. Det endte med at jeg selv måtte skrive ned mine tanker om hvor netthetsere kan ødelegge ungdom, sier Vidar Lunde til Dagsavisen.

«Jeg føler meg bra, selv om jeg må kaste opp etter at jeg har spist». «Jeg var 10 år første gang pappa slo meg».

Et hode

Ytringsboksen er en 13 kvadratmeter stor kunstinstallasjon laget av Holandostiftelsen i samarbeid med ungdommer på Manglerud og graffitikunstner Ane Skjævestad i CoolArt, Kristiansand.

Ytringsboksen symboliserer et hode - hvor ungdommen skriver sine tanker om det som opptar dem på boksens utside. Innsiden av boksen er viet til netthets og monstrene som finnes inni hodene våre og som kan påvirke oss negativt.

Ungdoms innerste og vonde tanker. Foto: Vidar Lunde

Rystet

– Dette er hjerteskjærende lesing. Jeg ble rett og slett fysisk dårlig, sier Lunde.

– Det er for mye prat om mobbing, og for lite handling. Slike ytringsbokser bør komme over hele Norge. Jeg har selv hørt rystende historier i min tid som lærer og inspektør, sier den pensjonerte adjunkten.

Etter tre uker på Manglerud, ble boksen flyttet til Ullevål stadion, hvor den var plassert under landskampen mellom Norge og Spania. Da fikk boksen besøk av statsminister Erna Solberg (H). Nå står boksen ved sjøflyhavna på Fornebu.

Kunstverk

Boksen er laget som et kunstverk, og skal auksjoneres bort med en minstepris på 75.000 kroner.

– Foreløpig er det ikke kommet noen bud. Vi har kanskje ikke nådd bredt nok ut, sier styreleder i Holandostiftelsen, Gaute B. Kjellsen til Dagsavisen.

Kjellsen visste at det ville komme sterke meninger, men er overrasket hvor sterkt mange har skrevet om vold, rus, og seksuelt misbruk.

– Vi tok kontakt både med skolen og politiet for å vite hvordan vi skulle håndtere dette. Litt av poenget er at ungdommen skulle kunne skrive anonymt. I dag er sosiale, digitale plattformer vanlig for å uttrykke følelser og tanker. En jeg snakket med utenfor Manglerudhallen fortalte meg at han var glad for at han kunne skrive på en plattform hvor alt ikke kunne spores. Meningen er at det ikke skal kunne drives heksejakt på hvem som skriver hva, sier Kjellsen.

Boksen var formet slik at den innerste delen var for de onde, tunge tankene, mens utsiden var åpen for alle andre tanker.

– Ungdommen har fått frie tøyler, så noe av det som er skrevet kan være fiksjon. Vi har snakket med politiet om dette, og dette handler om ting som skjer i samfunnet vårt, sier han.

– Hvordan vil dere håndtere dette videre?

– Det er ikke mye vi får gjort. Men for mange har det vært en oppvekker. Jeg så mange voksne med tårer i øynene etter å ha lest det som stod på boksen. Holandostiftelsen er en ideell stiftelse som arbeider for bevisstgjøring omkring psykisk helse i idretten, og vi har planer om flere aktiviteter. Blant annet å skolere trenere og ledere enda bedre, sier Kjellsen.