2. mai omtalte Dagsavisen den nye klimaundersøkelsen til Oslo kommune. Den viser blant annet at nær åtte av ti planlegger å gå mer i de to kommende årene.

Så, den 3. mai, kunne Dagsavisen fortelle at over 6.300 fotgjengere ble skadet mens de var ute og gikk i Oslo i 2016. De aller fleste skadene oppsto i forbindelse med eneulykker, ved for eksempel fall på fortau. I tillegg ble 100 fotgjengere skadet i trafikkulykker i 2016, mens tallet var 109 i 2017.

Gågateoversikten

Da kan det jo være greit å vite hvor man i utgangspunktet kan gå trygt. Her er dermed oversikten over alle gågatene i Oslo, ifølge Plan- og bygningsetaten:

* Deler av Karl Johans gate.

* Lille Grensen.

* Deler av Arbeidergata.

* Deler av Olav Vs gate.

* Deler av Akersgata.

* Deler av Torggata.

* Deler av Øvre Slottsgate.

* Deler av Nedre Slottsgate.

* Deler av Kongens gate.

* Bankplassen.

* Brugata.

* Sonja Henies plass.

* Teatergata.

* Sehesteds gate.

* Wilses gate.

* Deichmans gate.

* Jess Carlsens gate.

Og så godt som hele Aker Brygge i form av:

* Bryggegangen.

* Tjuvholmen allé.

* Strandpromenaden

* Fjordalleen.

* Stranden.

* Holmens gate.

* Sjøgata.

* Støperigata.

– Er det flere gågater på trappene, Terje Elvsaas, senior kommunikasjonsrådgiver i Plan- og bygningsetaten?

– Framtidig bruk av gatenettet, med eventuelle gågater, vil bli vurdert i forbindelse med den kommende områdereguleringen for gater og byrom i sentrum. Konkret hvilke gater dette kan gjelde, er det for tidlig å si noe om nå.

– Er det andre tiltak på gang for å legge bedre til rette for gående?

– Oslofolk går mye, og det er viktig å holde på den fotgjengerandelen vi har. Fjerning av ordinære kommunale parkeringsplasser og nytt bomsystem, er i seg selv positivt for fotgjengere. Nye gater og byrom planlegges i større grad for fotgjengere først, og prinsippene for universell utforming ligger til grunn i det som gjøres av mer permanent karakter, svarer Elvsaas.

Bredere, lavere, flere

Dette betyr blant annet:

* Jevnere og bredere fortau.

* Lavere fartsgrenser.

* Flere fartsreduserende tiltak,

* Bedre gatebelysning.

Det jobbes også med en egen gåstrategi for Oslo, i tråd med den nasjonale gåstrategien Statens vegvesen lanserte i 2012. Planen er at Bymiljøetaten skal ferdigstille Oslos gåstrategi i løpet av neste år.

Formålet er å øke andelen gående gjennom å gjøre det attraktivt og trygt å gå. Også en kommende tiltakspakke for klimavennlige reiser, kan komme til å styrke fotgjengernes plass i bybildet.

