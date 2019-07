Her er det vanskeligst å komme inn på videregående skole i Oslo

Årets inntak omfatter 17.786 plasser, mot 17.383 i fjor. Det er altså 403 flere søkere i årets opptak. Blant søkerne er det 17.323 med lovfestet rett til videregående opplæring. Av søkerne er det 250 som enda ikke har fått tilbud om studieplass.

– Alle ungdommer med rett til videregående opplæring vil få plass, sier avdelingsdirektør Margaret Westgaard i Utdanningsetaten, i en pressemelding.

Tallet på antall ungdommer som fremdeles står uten tilbud om plass, er lavere enn året før. På samme tid i fjor var tallet 270.

Elvebakken på topp

Snittet er høyest på Elvebakken videregående skole, med en bukk på 52,2 i snitt for å komme inn. Deretter kommer Nydalen på 50.6 og Ullern videregående skole med 48,8 i snitt.

Gjennomsnittlige søkere

Elvebakken ligger også på topp over gjennomsnittlig inntakspoengsum blant søkere, med 55.3 studiepoeng på studiespesialisering. Nydalen videregående skole kommer like bak med 53,7 studiepoeng på samme studielinje. Like bak kommer studiespesialiserende med toppidrett på Nydalen med 53.5. Deretter kommer Blindern med 52,7 studiepoeng på linjen studiespesialiserende med IB.

Utenom studiespesialiserende ligger design og håndverk på Edvard Munch videregående skole og musikk, dans og drama på Foss videregående skole høyest, begge med gjennomsnittlig inntakssum på 50.3.

Her kom alle inn

Alle som søkte studiespesialiserende på Persbråten, Bjørnholt, Ulsrud og Hersleb videregående skole kom inn. De om søkte studiespesialiserende, teknikk og industriell produksjon og helse -og oppvekstfag på Stovner videregående skole kunne alle puste lettet ut. Også her kom alle inn.

Svarfrist for førsteinntaket er 13.juli.