Her er det foreslått nye sykkelveier i Oslo sentrum

– Det er fortsatt svært utrygt og kaotisk å sykle i Oslo sentrum. Vi håper å få på plass mange nye ruter allerede neste år, sier miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Forslagene for sykkeltilrettelegging er lagt ut på bred høring i forbindelse med områderegulering av sentrum.

Berg forteller at bakgrunnen for sykkelplanen er at det i mange år ikke har vært planlagt godt nok for sykkel. I 2018 er planen at det skal bygges 15 km sykkelvei. Til sammenligning ble det de siste ti årene før det rødgrønne byrådet tok over, bygget ca. 1,5 km sykkelvei i året.

– Selv om vi i år planlegger å bygge ti ganger mer sykkelvei enn det som var vanlig før vi tok over i byråd, er det fortsatt utrygt å sykle i byen. Det gjelder spesielt i sentrum, hvor det fortsatt er få sammenhengende sykkeltraseer, sier Berg.

Hun forteller at tilrettelegging i sentrum er utfordrende grunnet trange gater, men at det også er viktigst da det er mange som skal til og gjennom sentrum.

I sentrum havner ofte syklister med en trikk rett bak seg, eller må sykle opp og ned av fortau for å komme seg frem.

– Det gjør det ikke bare utrygt for syklistene, men også for fotgjengere, trikkesjåfører og andre. Jeg tror dette også gjør at mange kvier seg for å sykle til jobben eller til sentrum for å handle.

Det som nå er på høring er nøyaktig hvor og hvilke gater sykkelveiene skal legges.

Foreslåtte sykkelveier

Rådhusgata og Rådhusplassen

Kongens gate

Universitetsgata

Kristian IVs gate

Karl Johans gate

Akersgata

Roald Amundsens gate og Fridtjof Nansens plass

Skippergata

Torggata

Pløens gate

Nygata

Stenersgata

Fred Olsens gate

Youngs gt

Youngstorget (gaten mellom Youngs gt og Pløens gt)

Rosenkrantz gate

Dronningens gate

Kilde: Oslo kommune