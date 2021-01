Av Steinar Schjetne

Hvis du eksempelvis arrangerer fest og bryter forbudet mot å ha flere enn ti gjester, må du heretter ut med 20.000 kroner hvis politiet banker på døra. Det er dobbelt så mye som den gamle bøtesatsen.

Hvis du «bare» er gjest på en slik privat sammenkomst, må du regne med en bot på 10.000 kroner, varsler Oslo politidistrikt.

– Understreker alvoret

Det samme gjelder i utgangspunktet også slike sammenkomster hvor lokalet ikke er dimensjonert til at alle deltakere kan holde minst 1 meters avstand.

– Denne økningen av bøtesatsene understreker alvoret i å bryte koronareglene. Alle har et ansvar for å ivareta smittevernet, sier leder Beate Brinch Sand for felles enhet for påtale i politidistriktet.

Det er Riksadvokatens oppdaterte direktiv for straffesaksbehandlingen under koronapandemien som «gir veiledning» til nye bøtesatser for koronarelaterte lovbrudd etter smittevernloven.

Ny bot for testnekt

I tillegg blir det innført bøter på 20.000 kroner for dem som nekter å la seg teste for covid-19 når de ankommer Norge. Dette har ikke Oslo politidistrikt regulert ved egen bøtesats før, men denne er nå inntatt.

Forbudet mot skjenking av alkohol kan medføre en bot på 50.000 kroner. Her har minstesatsen økt fra 10.000 til 20.000 kroner.

Brudd på plikt til å stenge offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs, har økt fra 20.000 til 50.000 kroner.

2 millioner til nå

Oslo politidistrikt har til nå skrevet ut bøter for 2 millioner kroner for brudd på koronaregler og i bedragerisaker knyttet til kompensasjonsordninger. Det opplyser Brinch Sand til Dagbladet.

I alt er det skrevet ut 185 forelegg på til sammen 2.021.830 kroner. Bedragerisakene utgjør kun 47.000 kroner av det totale beløpet.

Totalt er det opprettet 374 koronarelaterte saker i Oslo politidistrikt.

