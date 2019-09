«Rebecca føler seg ensom. Hun er ikke alene om å ha det sånn. Husk at et smil eller et hei kan gjøre en forskjell».

Med lignende formuleringer har kollektivselskapet Ruter kjørt ut en storstilt reklamekampanje på billboards, trikker, t-baner og busser de siste ukene. Med bildet av tilsynelatende triste mennesker oppfordrer selskapet andre å ta kontakt med folk som ser ensomme ut på kollektivtrafikken.

#VilleBarePrateLitt

Kampanjen kommer få måneder etter at kvinner tok til sosiale medier for å fortelle om ubehagelige situasjoner på nettopp kollaktivtransport der menn tar kontakt under påskudd om å «bare snakke litt». Kampanjen spredte seg raskt som #VilleBarePrateLitt, og mange delte historier på sosiale medier, på blogger og i aviser.

Initiativtaker bak kampanjen, kommunikasjonsrådgiver og blogger Christine Krieg delte i juni en episode om en mann som tok kontakt med henne på bussen og endte opp med å følge etter henne og plage henne på sosiale medier. Hun mener Ruters kampanje bommer både på timing og innhold.

Samtidig understreker hun at ensomhet i samfunnet absolutt er et tema vi kan og bør prate mer om, og at Ruter har løst dette godt i tidligere kampanjer.

– Jeg er generelt fan av det Ruter gjør i sosiale medier, men akkurat her synes jeg de bomma litt. Både på timing og innhold. Hadde vært mye bedre om oppfordringen til å si «hei» var borte, og at fokuset heller lå på det å smile. Å se noen/å bli sett. Det er jo det det handler om. Ikke bare i kollektivtrafikken, men i samfunnet generelt, sier Krieg, og legger til:

@Ruter hvorfor i alle dager har dere en kampanje som legitimerer menn som #villebarepratelitt? Som attpåtil frontes av unge, pene kvinner? — Fru Duppeditten (@FruDuppeditten) September 21, 2019

– Mange av historiene som kom frem under #villebarepratelitt utspant seg jo veldig ofte i kollektivtrafikken, man er på vei fra en plass til en annen, muligheten for å komme seg unna er liten. Det med å føle seg utrygg når man sitter på en buss eller trikk etc. Da kan et «hei» ofte føles veldig skremmende for oss som har hatt ubehagelige episoder.

Å fy barlla, @Ruter, ikke gjør dette mot oss.



Mvh. kvinner

(+ generelt alle som ikke har sånn «Programleder På NRK Super» personlighet) pic.twitter.com/X1kPq1SRs3 — Fuchsia Blix (@fuchsiablix) September 2, 2019

Ruter: Blandede reaksjoner

Hun understreker at budskapet i kampanjen er fint.

– Men sett i lys av #VilleBarePrateLitt så var det flere, inkludert meg, som reagerte, sier Krieg.

Kommunikasjonsrådgiver i Ruter Cathrine Myhren sier at de kjente til #VilleBarePrateLitt-kampanjen da de utformet sin egen kampanje, men at bortsett fra det har de ingenting med hverandre å gjøre.

– Vi ser på reaksjonene vi fikk på kampanjen at det var noen som mente vi gjorde en feil ved å ta opp dette etter #VilleBarePrateLitt, og noen ble direkte provoserte og mente vi tråkket over streken. Men vi har også fått mange reaksjoner fra folk rundt omkring som mener det var riktig og viktig å ta opp dette temaet. Jeg har registrert en del refleksjoner rundt at vi er litt kaldere her oppe i nord, og at vi har gått av å varme opp samfunnet litt, sier Myhren.

Hun understreker at å gi et smil eller et hei for å vise vennlighet er en ting, men at Ruter tar sterk avstand fra enhver form for adferd som kvinner eller menn opplever som trakasserende eller uønsket oppmerksomhet.

Oppfordrer dere fortsatt folk om å ta kontakt med folk som ser ensomme ut på t-banen?

– Nei, vi har aldri oppfordret noen til å ta kontakt med folk som ser ensomme ut. Men et lite smil eller et hei kan gjøre dagen til noen andre bedre. Det er noe helt annet enn å ta kontakt med folk som sikke ønsker det.