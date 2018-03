Her blir han mestvinnende i Kollen

Oslo

Av Stian Grythaugen

HOLMENKOLLEN: Johannes Thingnes Bø gir seg selv kun ti prosent sjanse til å vinne verdenscupen sammenlagt etter tredjeplassen på jaktstarten i Holmenkollen lørdag.

Martin Fourcade vant rennet og tok sin tiende seier i Holmenkollen. Ingen har flere. Samtidig tok franskmannen sin 21. strake pallplass i verdenscupsammenheng.

Seieren betyr at det i øyeblikket skiller 49 poeng mellom skiskyttersportens to store forgrunnsfigurer i kampen om verdenscupen sammenlagt. Samtidig skal to renn strykes. I øyeblikket ser det ut til å medføre at Fourcade øker forspranget med ytterligere to poeng.

Tre renn gjenstår i russiske Tjumen neste helg. Thingnes Bø gir seg selv kun små sjanser til å snu gigantduellen.

– Jeg har kanskje ti prosent sjanse til å vinne dette. Det er min magefølelse, og ti prosent synes jeg egentlig er snilt også, smiler stryningen og gjør følgende regneeksperiment:

– Vinner jeg de tre siste rennene og han blir nummer tre, er det tre ganger 12 poeng i min favør. Da vinner han fortsatt med 15 poeng, så der ser dere at jeg må vinne alle tre, og han må utenfor pallen minst én gang.

Strålende sesong

Stryningen understreker at ingenting er avgjort og spøker med at Fourcade kan knekke børsa, men signaliserer samtidig at han synes å kjempe mot overmakten.

– Hvis han knekker sammen på sprinten (i Tjumen), kan det bli spennende, men han var jo på pallen torsdag etter å ha falt og brukket staven. I dag var jeg på pallen med fire bom. Vi klarer åpenbart ikke å riste av oss den andre, sier Thingnes Bø.

Selv har han en strålende sesong bak seg. Pallplassene har stått i kø. 11.-plassen og 13.-plassen fra sesongåpningen i Östersund, samt 19.-plassen på fellesstarten i Kontiolahti nylig, kan imidlertid bli for kostbare i kampen mot Fourcade.

– Han har klart seg uten de feilskjærene jeg har hatt, og det er derfor han er i ledelsen, medgir stryningen.

Tross tredjeplass lørdag sakket han også akterut i kampen om sammenlagtseieren i jaktstartcupen. Der leder Fourcade nå med 26 poeng for avslutningsrennet i Tjumen.

Fourcade takker

Dermed kan mye tyde på at Thingnes Bø må nøye seg med å sikre seieren i sprintcupen.

Fourcade kan på sin side vinne verdenscupen sammenlagt for sjuende gang på rad. Det har ingen klart tidligere. Skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen vant den gule trøya seks ganger i sin karriere.

Franskmannen hevder han nyter duellen med sin norske konkurrent.

– Det er en veldig fin duell. Jeg liker den, og Johannes er en fantastisk konkurrent. Uansett hva som skjer i Tjumen vil jeg takke han for kampen, sier Fourcade.

– Selv om han vinner verdenscupen, og det ønsker jeg virkelig ikke, setter jeg likevel pris på at vi utkjemper en «fair» duell og gir folk et realt skiskyttershow, tilføyer seiersgrossisten.

Thingnes Bø innser at han i mange andre tilfeller ville vunnet sammenlagt med de resultatene han har levert i vinter.

– Det er en veldig spesiell situasjon at jeg konkurrerer mot en utøver som er på seierspallen hver eneste gang. Det er unntaksvis at det ikke holder, sier han.

Søndag er det stafett i Holmenkollen.

Slet ned nervene

Henrik L'Abée-Lund klarte ikke følge opp sprintseieren fra torsdag. Før start var han full av nerver.

Oslo-gutten tok karrierens første verdenscupseier på sprinten i Holmenkollen torsdag. Lørdag gikk han ut på jaktstarten med startnummer én. Det har han aldri opplevd tidligere.

– Det var utrolig moro. Samtidig kjente jeg veldig på det før start. Da jeg kom i gang gikk det greit, men på innskyting hoppet og danset børsa. Jeg var skikkelig nervøs, hjertet dunket, og jeg følte at jeg ikke hadde kontroll, smilte L'Abée-Lund til NTB.

Han skjøt på seg én strafferunde på skyting nummer to, men var likevel med i seierskampen på siste stående. Der ble det to nye bomskudd.

– Jeg skjøt om seieren der, men klarte det ikke. Det ble en del tanker og litt annet som spilte inn. Jeg skjøt en bom jeg trodde var treff, og lurte på hva som skjedde. Da ble jeg ikke fokusert på det neste skuddet, forklarte L'Abée-Lund.

Han forlot likevel Kollen med et smil om munnen etter femteplassen.

– Jeg kan ikke være misfornøyd med dette. Hadde noen sagt femteplass før helgen, hadde det vært et veldig bra resultat for meg. Samtidig vil man jo alltid mer med startnummer én, men alt i alt har det vært en fantastisk helg, smilte 31-åringen.

Olsbu bommet

Marte Olsbu har bommet sju ganger på to liggendeskytinger i Holmenkollen denne uka. Nå vil hun søke mental hjelp for å snu den leie trenden.

Froland-jenta var langt nede etter å ha vært ute i strafferunden som Norges ankerkvinne på verdenscupstafetten på hjemmebane lørdag. Olsbu gikk til slutt inn til fjerdeplass og følte hun hadde sviktet lagvenninnene.

– Ja, jeg gjør selvfølgelig det. De andre leverte, og jeg gikk ut på fjerdeplass. Vi hadde veldig gode muligheter i dag, og på en normal dag ville jeg vært med i pallkampen. Det er ikke sikkert det hadde gått, men jeg ville i hvert fall vært fryktelig mye nærmere, sa Olsbu til NTB.

Etter målgang rant tårene hos sølvvinneren på OL-sprinten.

– Det er for dårlig med strafferunde på stafett. Det skal ikke skje, sa 27-åringen og forklarte videre det som skjedde på liggende skyting slik:

– Jeg kom inn og syntes det var en bitte liten trekk. Da skrudde jeg to knepp. Så bommet jeg, og da blir man veldig usikker. Da stilte jeg tilbake til null og satset på at det ville holde, men det gjorde det ikke.

Uten flyt

På torsdagens sprint bommet hun tre ganger og fikk mulighetene ødelagt tidlig.

– Skyting er veldig lett når ting flyter, og så er det fryktelig vanskelig når man ikke er i flytsonen. Akkurat nå er jeg veldig i flytsonen på stående, og da er det så enkelt. På liggende er jeg veldig langt unna, fastslo Olsbu.

Nå skal det jobbes for å bli kvitt utryggheten hun i øyeblikket føler rundt den liggende skytingen.

– Skyting er fryktelig mentalt, og når det butter for meg, er det ofte på liggende at det gjør det. Jeg håper bare jeg klarer å snu det, sa Olsbu.

Til å hjelpe seg med snuoperasjonen har hun spesielt to viktige personer i kretsen rundt seg.

– Jeg tror jeg må starte litt med den mentale treneren min Britt Tajet Foxell. Hun blir viktig. Britt har troen på meg, og jeg håper hun kan overføre litt av det til meg, sa Olsbu og la til:

– I tillegg er det samboeren min, som dessverre ikke er her, men på IBU-cup i Russland. Jeg må nok ta en telefon til han og høre om han har noe fornuftig å si.

Gleder seg til Tjumen

Søndag kommer første mulighet til å vise bedre takter på liggende skyting. Olsbu starter samtidig langt bak på jaktstarten i Kollen etter den tunge sprinten, men en god opplevelse vil samtidig være et viktig skritt på veien.

Froland-jenta tror resepten blir å ikke tenke for komplisert.

– Akkurat nå kunne jeg sikkert dra fram hundre ting jeg kunne blitt bedre på, men jeg tror hemmeligheten for meg nå er å gjøre ting enkelt. Jeg må fokusere på det jeg kan gjøre noe med, sa Olsbu.

Neste helgs verdenscupavslutning i Russland kan hun nesten ikke vente med å komme i gang med.

– Jeg har kjempelyst til å reise dit. Det er trist at sesongen snart er over, og jeg har ikke lyst til å avslutte på denne måten. Jeg har lyst til å snu dette her, sa Olsbu.

Frankrike vant lørdagens verdenscupstafett i Holmenkollen. (NTB)