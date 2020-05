Her blir det nok trafikk en stund til, og andre historier fra onsdagens bystyremøte

På det andre bystyremøtet etter korona (la oss kalle det B2K) har bystyret begynt å lande litt. Man har åpenbart vendt seg til at møter kan avholdes som videokonferanse, og man har greid å få huet tilstrekkelig opp av koronatåka til at det er mulig å behandle andre saker med en viss overbevisning.

Men helt som vanlig er det ikke. For eksempel er kveldens bystyremøte bare to uker etter forrige bystyremøte. Spørretimen var bare halvparten så lang som vanlig, og det var sterke begrensninger i replikkvekslingene.

Det er kjedelig. Men det er jo også litt normalitet, og gjør at tanken kanskje så smått kan begynne å bre seg: Det kommer en dag da bystyremøtene skal foregå i bystyresalen igjen. Man veit ikke hva man har før det er borte, som dem sier når de er litt høystemte.

– Hvorfor har man avlyst sommerskolen i år?

Første spørsmål er fra Høyres gruppeleder Øystein Sundelin.

– Å frakte 21.000 mennesker på kryss og tvers av byen ville ikke vært forsvarlig med henhold til smittevern, svarte byråd Inga Marte Thorkildsen.

Og sånn fortsatte det. Siden det ikke var rom for oppfølgingsspørsmål fra andre enn spørsmålsstiller, så ble en masse passe enkle spørsmål bare slått til bakken, og så går vi videre, som om ikke de oppstartsspørsmålene egentlig er laget for å følges opp.

– Hvor mange skjenkesaker behandler oslo kommune hver måned, og hvordan er det blitt framskyndet som følge av det enstemmige vedtaket i finansutvalget, spurte Anne Rygg fra Høyre.

– Det har vært et usedvanlig høyt arbeidspress, svarte Victoria Evensen.

– Men vi er jo som trekkfuglene vi nordmenn, tar på oss boblejakke og setter oss på uteserveringen så snart vi kan. Jeg ber om en bekreftelse på at byrådet vil åpne uteserveringene på Karl Johan, fulgte Rygg opp.

– Jeg kan bekrefte at det blir uteservering på Karl Johan, sa Hanna E. Marcussen.

Enkelt og greit, dette møtet.

– Kan byrådslederen komme med noen indikasjoner på hvor de største kuttene kommer til å komme i revidert kommunebudsjett, spurte Frps Aina Stenersen.

(Byrådsleder Raymond Johansen avslørte, overraskende nok, ikke hovedtrekkene i budsjettet sitt noen uker før det skal legges fram)

– Barnehager og skoler har ikke penger til tilstrekkelig med vikarer. Så ser jeg at Oslo kommune har brukt 5,6 millioner kroner til innkjøp av steinkunst til barnehagene. For meg ser det bare ut som relativt vanlig stein. Er dette en god prioritering, spurte Bjørn Revil.

(Det viste seg at det ikke egentlig er en prioritering, fordi investering til kunst er en annen bøtte penger enn drift av vikarer)

(For øvrig brukte Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger-frontfiguren Revil litt seinere ordet «globalister», om tilhengere av miljøvern eller noe. Så godt ingen brukte den FN-pinsen på jakkeslaget, folkens!)

Rødts Maren Rismyhr stilte spørsmål om hvorfor ikke studenter med BSU-konto får sosialpenger.

(SV-byråd Omar Gamal rota seg inn i en lang forklaring om at dette er en veldig, veldig krevende tid og tiden fremover kommer til å bli veldig krevende den også, før han forklarte at Nav-kontorene skal vurdere hvert tilfelle individuelt)

Og så gikk vi videre.

Første ekte sak (og når jeg sier ekte så mener jeg ikke at korona ikke er ekte altså, bare at spørretimen ikke er det) var kommunens kjøp av en barnehage på Økern. En privat barnehage, bygget av storkapitalen, og nå skal den overtas av fellesskapet, i bytte med en passende bunke millioner kroner.

Dette ville ikke vært populært blant høyresida i en tid hvor byen fløyt av melk og honning heller, men akkurat nå er det ekstra vanskelig å svelge. Så de tar fram de mest elegante talekortene sine, for å nedkjempe denne ondskapen kalt kommunale barnehager.

– I Venstre er vi mer opptatt av innholdet i tjenestene enn logoen som står på døra, sa Venstres Hallstein Bjercke

– For oss i Fremskrittspartiet er det antall barnehageplasser og kvaliteten på dem, som teller, ikke hvilken logo som står på døra, sa Frps Lars Petter Solås.

Nesten så man skulle tro de hadde prata sammen!

Så skulle vi over på bygging av omsorgsboliger i Trondheimsveien 301. Av en eller annen grunn har kommunen bestemt seg for å bygge hus i et bittelite skogholt langs riksvei 4. Du veit, på nedsida til høyre der, rett etter Årvollbanen, hvis du kjører utover.

– På 30-tallet var det kanskje plass til en bolig her, men i dag er det alt for smalt, sa Rødts Groruddalen-entusiast Maren Rismyhr.

Når man greier å forene henne med Venstres Haakon Riekles og Camilla Wilhelmsen fra Frp, da har i det minste byrådet gjort sitt for å skape nye og brede allianser over de politiske skillelinjer.

– I Oslo kommune skal alle bo trygt og godt. I Trondheimsveien eier kommunen en tomt. Jeg er trygg på at bydelene sammen med Omsorgsbygg fatter avgjørelser på korrekt grunnlag, var byråd Gamals overbevisende forsvarstale for prosjektet.

Vedtaket: Nei og atter nei!

Byutviklingssaker er prioriterte om dagen. Man vil helst ikke at byggebransjen skal stoppe opp bare fordi resten av byen har stoppa.

Så man fikk også banka gjennom nybygg på Sæterkrysset på Nordstrand, en gigantisk utbygging på Diakonhjemmet på Oslo vest (som KrF-representant Hasle så vakkert sa det: "Dette vil gi Diakonhjemmet en mulighet til å utvikle en verdibasert campus), man fikk nedstemt forslaget om svømmehall på Løren (men det skal komme opp igjen til høsten), og ikke minst fikk man vedtatt å bygge Manglerud bad. Mot Høyres stemmer, forresten.

Men den siste saka, den kjempestore og viktige Klimastrategien, var den alt egentlig skulle dreie seg om.

Strategien er en drøm byrådet har om å gjøre Oslo til en klimautslippsfri by i 2030. I 2030, om bare ti små år, så skal alle barna leke på skyene, eller i gatene da, helt uten å puste inn co2 når de anstrenger seg i paradis-hoppinga. Ja, og så er det en masse delmål, som skal gjøre at man når den store, vakre drømmen.

Alle biler skal prompe roseblader. Naturen skal forvaltes så fint at den kan ta unna karbon. Byggebransjen skal være fossilfri, gående og syklende skal prioriteres … Jepp, planen er stappfull av finfine veier til nullutslippsmålet.

Og så, som en liten bisetning mot slutten, så står det at byrådet vil «gå imot kapasitetsøkende veiprosjekter, eksempelvis E18 vestkorridoren og E6 Oslo øst».

Den siste leddsetninga der er åpenbart viktigere enn hele resten av strategien til sammen. I hvert fall er det den man bryr seg om.

E6 Oslo Øst er et gigantisk veiprosjekt som strekker seg fra langt nede i Oslo Sør, en gigantisk tunnel som skal erstatte mye av trafikken på Ring 3 på Ryen og Manglerud, og så ende opp et lite stykke oppe på Alnabru.

Det eneste problemet er at Oslo kommune ikke bestemmer over dette veiprosjektet. Så når kommunen vedtar at de er mot det, så betyr ikke det at det faktisk ikke blir noe av. Det blir bare enda et kapittel i den lange boka om debatter i bystyresalen som bare skal ende opp som et råd til staten. Altså ikke et faktisk vedtak som betyr noe. Bare en liten hilsen til staten, liksom. Hei, vi er Oslo, og vi mener det her!

Og det Oslo mener er altså nå: Ikke bygg den tunnelen. (I motsetning til BU-lederen i bydel Østensjø. Men det får være en helt annen sak.)

