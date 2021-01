Helsedirektoratet og FHI anbefaler flere strenge tiltak for Oslo-området

– Situasjonen er uoversiktlig, skriver Helsedirektoratet om utbruddet.

Helsedirektoratet og FHI anbefaler at regjeringen innfører påbud om hjemmekontor for dem som kan, forbyr arrangementer inne og ute og skjenkestopp for Nordre Follo og kommunene rundt.

De anbefaler også rødt nivå på barnehage, barneskoler og ungdomstrinn fra torsdag, i første omgang ut uken. De mener kjøpesentre, butikker og andre utsalgssteder stenges, med unntak av utsalgssteder som selger nødvendige varer, som for eksempel dagligvarebutikker, apotek og bensinstasjoner.

Direktoratet og FHI anbefaler også at personer som er i særlig risiko for å bli alvorlig syke eller dø dersom de blir smittet av koronaviruset, lever skjermet, holder økt avstand (gjerne to meter) og får hjelp til nødvendige innkjøp.

Anbefalingene gjelder kommunene Oslo, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Frogn og Enebakk, i tillegg til Moss og Våler på grunn av smittekoblingen.

Klokken 9 kommer informerer regjeringen om hvilke tiltak som blir innført.

Ifølge FHI er det så langt avdekket 19 tilfeller av den britiske virusvarianten i Oslo.

