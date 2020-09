Helsebyråden: Oslo innfører nye koronatiltak

Fredag varslet Oslo kommune at de vurderer å innføre nye koronatiltak allerede denne uka som følge av det økende smittetrykket i hovedstaden.

Nå bekrefter helsebyråd Robert Steen (Ap) overfor Dagsavisen at det vil komme nye tiltak. Disse blir presentert på en pressekonferanse klokka 15.00, forteller han.

Hva tiltakene går ut på, vil han derimot ikke røpe, men han viser til uttalelser han kom med til NTB før helga om at det er naturlig å se til Bergen og tiltakene som ble innført der for å få bukt med smitteutbruddet.

Det kan bety regler om at færre kan samles – maksimalt ti personer privat og 50 ved offentlige arrangement – samt innføring av at gjester skal legitimere seg på utesteder. I tillegg kommer mer hjemmekontor og færre besøk ved helseinstitusjoner.

– Det som er utfordringen i Oslo, er at meteren har krympet, og i noen tilfeller er den helt borte. Det er hovedårsaken til at vi ser at smitten øker i Oslo. Vi må finne måter å reetablere meteren og kanskje også bli enda flinkere til å finne frem munnbind i situasjoner der den ikke er mulig å opprettholde, som i kollektivtrafikken.