Det er i en artikkel i Klassekampen torsdag at flere Høyre-topper i Oslo tar et oppgjør med det de mener er sendrektighet hos det rødgrønne byrådet.

Nestleder Anne Haabeth Rygg i Oslo Høyre sier til avisa at hun mener helsebyråd Robert Steens håndtering fremstår som underlig. Hun etterlyser mer testing og konkrete svar på hvordan testkapasiteten skal komme raskt opp.

– Hvis vi ikke får det, må vi gjøre en vurdering av om denne situasjonen håndteres godt nok. Per i dag føler vi oss ikke beroliget av Robert Steen, som svarer for generelt og for uklart om når han vil ha nok testkapasitet på plass, sier Rygg.

Les også: Ny testmetode: Skal teste ut spyttprøver til hjemmebruk for å avdekke koronasmitte

Lover bedre testkapasitet

Til NTB sier helsebyråden at han tar kritikken fra Oslo Høyre til etterretning, og han erkjenner at det er hans ansvar at informasjon kommer tydelig fram. Han vil derfor klargjøre hva som er planen.

– Kapasitet på 1,5 prosent i Oslo skal være oppe innen to uker. Det syns jeg er konkret, sier han.

Helsedirektoratet har tidligere sagt at de forventer at kommunene kan rigge seg for en testkapasitet på inntil 5 prosent, men sa tidligere denne uka at i dagens situasjon er det tilstrekkelig å ha kapasitet til å kunne teste 1,5 prosent av befolkningen i løpet av én uke.

Kritikken fra Høyre kommer i kjølvannet av medieoppslag om at mange ikke kommer gjennom på Oslo kommunes koronatelefon, og at Oslo kommune den siste tiden har hatt kapasitet til å teste 5.000 personer i uka, som tilsvarer 0,7 prosent av befolkningen.

Les også: FHI: Norge kan bli rødt om to uker

Alt må evalueres

Steen forklarer at han forstår frustrasjonen til alle som ringer til koronatelefonen, men som ikke kommer gjennom, og til alle som vil bli testet, men som ikke får testet seg.

– Det vil komme en tid etter koronaen hvor vi må evaluere alt som er gjort – hva vi har gjort riktig, og hva som kunne ha vært gjort bedre, men akkurat nå er jeg mest fokusert på å øke kapasiteten og testmulighetene for Oslos innbyggere, sier Steen.

– Vi jobber hele tiden. Klokka 13 torsdag ble det på hjemmesidene til Oslo kommune lansert et skjema, hvor man direkte kan bestille koronatest uten å bestille time via koronatelefonen. Dette ble det åpnet for av Helsedirektoratet i går, så vi beveger oss fort, sier han videre.

Førstkommende mandag møtes forretningsutvalget i Oslo kommune. Oslo Høyre har sagt at møtet blir avgjørende for om de har tillit til byrådens evne til å håndtere pandemien.

Les også: Få har fått svar på koronatelefonen – nå nesten dobles kapasiteten