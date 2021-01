Helsebyråden i Oslo: Kappløp mellom smitten og vaksinen

I Oslo har så langt 8.739 personer fått første dose av koronavaksine, mens 244 har fått dose to.

Men hadde tilgangen til vaksine hadde vært stor nok, hadde tallene vært langt høyere, ifølge byrådsleder Raymond Johansen (Ap). På en pressekonferanse onsdag sa byrådslederen at Oslo har kapasitet til å sette 110.000 vaksiner i uken.

– Vi er veldig nære å få vaksinert alle sykehjemsbeboere to ganger. Derfor må vi klare å holde smittetrykket nede på sykehjemmene. Samtidig har vi svært god kapasitet til å vaksinere svært mange i befolkningen for øvrig, men er selvsagt avhengig av at vi får tilgang til nok vaksiner. Dette kappløpet må vi vinne – særlig når vi nå ser oppløpssiden av et maraton som har vart over 10 måneder, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

Det siste døgnet er det registrert 117 smittede i Oslo. Totalt har nå 16.347 personer i Oslo blitt smittet siden mars i fjor.

Husstanden er det klart mest vanlige smittestedet etterfulgt av arbeid. Oslo kommune opplyser at de fortsatt har god testkapasitet, og totalt ble 19.855 personer testet i årets to første uker.

Onsdag opplyste Johansen at byrådet i Oslo forlenger den sosiale nedstengingen i to uker. Samtidig gjøres det noen lettelser for barn fra torsdag.

