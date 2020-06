Helsebyråden advarer Oslo-folk mot å reise utenlands

– Ja, hvor mange timer har du? Dette tenker jeg mye på.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) ser ut av kontorvinduet sitt på en gjeng barn i tidlig barneskolealder, som går utenfor. Livet kunne vært verre, påpeker han. Men selv om Oslo-temperaturen nesten kryper seg over 30 grader, og det er mye sol og glede å skimte, er byråden bekymret.

– Altså. Jeg er ikke bare depressiv. Men jeg tror vi er i en situasjon nå der vi har godt av å bli minnet på at vi ikke er kvitt korona, sier Steen.

Avstandsregler

Helseminister Bent Høie (H) måtte finne fram metersmålet på en pressekonferanse. Og Ruter har vært ute og fremmet bekymring over at folk på ingen måte overholder avstandsreglene ombord på bussen. Vi samler oss på stranda, og mange spør om hvorfor vi ikke kan gå på fotballkamp når smittetallene er lave tross mange folkemengder den siste tida i byen.

Robert Steen forstår både forvirringen rundt reglene som gjelder, og at folk kanskje er litt lei av korona-tiltak.

Høyeste smittenivå på fem uker

– Jeg tror det vi ser i byen vår nå, er at en del folk ikke tar korona så alvorlig lenger. Og jeg tror at når andre ser at folk ikke tar det så alvorlig, så smitter det over. Det blir en slags kulturell konsekvens. Når man ser andre som ikke følger regler og råd, så gjelder det heller ikke deg selv. Da er det viktig at vi alle tar et ansvar og gir hverandre påminnelser om å ta hensyn, sier Steen.

– Situasjonen vi er i nå gir oss en enorm utfordring med tanke på å få informasjon ut til folk. Derfor forbereder både vi og Helsedirektoratet sommerkampanjer, og vi håper også at dere i mediene vil fortsette å bidra til å minne folk om det som er helt grunnleggende nå: En meters avstand og god hygiene.

Ikke ferdig

For situasjonen i Oslo er ikke helt trygg, påpeker Steen. Selv om smitten er under kontroll.

– Det er fortsatt smitte her i byen. Vi har fått noe smitte tilbake til sykehjemmene. Og Oslo har 70 prosent av de nysmittede. Det betyr at vi fortsatt må forholde oss til smittevernreglene, sier han.

Byråden fikk mye oppmerksomhet da han i et intervju med Dagsavisen i vår sa at koronatiltakene som begrenser folks liv ville strekke seg i hvert fall ut året.

Les også: Helsebyråden spår koronatiltak ut 2020

– Det var flere som ble sinte da jeg sa det. Men det forstår jeg ikke helt. At smitten skulle falle så fort, visste vi ikke da. Men fortsatt er det nok slik at vi i Oslo må forholde oss til korona i lang tid framover, sier han.

Supersmitter

Steens største bekymring er hvis vi får supersmitte igjen, altså at en smittet kan smitte en stor mengde mennesker, slik som skjedde i Østerrike.

– Får vi for store folkemengder der vi ikke har oversikt over hvem som er tilstede, er det en fare, sier han.

En annen bekymring er folks ferieplaner.

– Jeg vil appellere til alle i Oslo om å følge UDs reiseråd. Er det en sommer du bør bli hjemme i Oslo, så er det nå, sier han.