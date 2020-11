Helsearbeider som skulle vært i karantene, hadde pasientkontakt 137 ganger

Kvinnen i 20-årene besøkte kjæresten i England ved tre anledninger da landet ble ansett som rødt, og hun gikk rett tilbake på jobb etterpå, skriver Avisa Oslo.

I alt var det i løpet av de tre periodene 21 karantenebrudd hvor kvinnen hadde pasientkontakt 137 ganger. Det gjaldt blant annet blodprøver, EKG og influensavaksiner.

Kvinnens sjef varslet om karantenebruddene, og senere er kvinnen blitt sagt opp.

Kvinnen erkjenner karantenebruddene, men mener hun ikke kan dømmes for å ha handlet forsettlig, ettersom hun ikke kjente reglene. Sjefen hennes bestrider at kvinnen ikke var klar over reglene for karantene ved innreise.

Politiadvokat Karianne Worren, som er aktor i saken, mener det er særdeles skjerpende at hun jobbet som helsesekretær på et fastlegekontor.

– Disse menneskene har møtt opp fysisk på legekontorene, på tross av pandemien, fordi de trenger medisinsk hjelp. De skal føle seg trygge når de gjør det, sa hun under rettssaken.

Aktor vil at kvinnen skal sone en ubetinget fengselsdom, mens kvinnens forsvarer, advokat Annette Barlinn, vil at kvinnen skal dømmes til samfunnsstraff.

Dommen er ventet å falle i løpet av denne uken.

