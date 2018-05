Oslo

Gradestokken viser 24 grader. Ifølge Yr.no skal den krype opp mot 29 mot slutten av uka. men badetemperaturen er foreløpig kun på 15 grader. Likevel hopper studentene Anna Kvam (24) og Peder Ressem Østring (24) mer enn gjerne i sjøen.

– Jeg vil ikke si det er varmt i vannet, men det er deilig likevel på en dag som denne, sier Peder Ressem Østring

Han og vennegjengen har nettopp tatt et ekstra stup på oppfordring for Dagsavisen.

– Vi er en gjeng samfunnsgeografistudenter som er her for å feire at eksamen er ferdig. Og det er jo helt fantastisk at vi har Sørenga-stranden midt i byen. Oslo kommune skal ha skryt for å ha lagt til rette for et så flott offentlig sted, sier Østring.

Peder Ressem Østring kaster seg til sjøs sammen med studiekamerater på Sørenga. Foto: Mimsy Møller

Nyt det

Anna Kvam er ikke ferdig med eksamen ennå. Men hun tar seg likevel tid til et bad hver dag når sola skinner.

– Jeg har rigget det til med lesebolker som gjør at jeg har noen fritimer midt på dagen, så jeg kan gå hit ned og hoppe i sjøen. Og ja, jeg har badet hver eneste dag siden det ble godvær, og synes vannet er helt nydelig nå, sier hun.

Ifølge meteorologene vil ikke godværet vare, så Eldbjørg Moxnes hos Yr.no råder folk til å nyte mens de kan.

– Finværet holder ut uka, gradestokken kan komme opp mot 27–28 grader. Og vi nok også merke at det blir stigende temperaturer fram mot helgen. Men så er det slutt. For fra neste uke er det mer sprik i prognosene, sier Moxnes til Dagsavisen.

Men slik det ser ut nå, blir det like varmt neste uke, men kanskje litt flere skyer.

Men ikke en dråpe regn hverken nå eller til uka. Og med lite nedbør kommer også faren for skogbrann.

– Ja, det er nok mange bønder som ønsker seg litt nedbør nå, det er veldig tørt nå, sier Moxnes.

Ikke kvoter

Når sommervarmen kommer såpass tidlig er det mange som bekymrer seg for at dette er det vi får av sommer og sol, og at feriemånedene juni, juli og august vil bli regnfulle og kjøligere.

– Det er ikke noe kvotesystem på vær, at vi bruker opp godværet. Men det er neppe sannsynlig at godværet vil holde tre måneder i strekk. Været endrer seg hele tida så folk må være forberedt på vekslende temperaturer også utover i sommermånedene. Det er umulig å spå helt skråsikkert. Vårt råd er at folk må nyte mens de kan, sier Moxnes.

Ifølge meteorologen er det litt uvanlig at det er såpass varmt så tidlig på sommeren.

– Statistisk sett ligger årets mai-temperaturer 3-4 grader høyere enn normalt. I tillegg har vi hatt lite nedbør. Dette er godt over gjennomsnittet, men om det blir varmerekord gjenstår å se når vi sammenligner med tidligere år i slutten av måneden, sier Moxnes.

