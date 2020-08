Siden 1999 har en gjeng med ildsjeler jobbet utallige timer med frivillig arbeid for å bygge det som i dag er Gamlebyen Sport og Fritid (GSF).

I dag har de skatebowl, sykkelverksted drevet av «Sykkelkjøkkenet», kulturhus, barnebowl, skatebru, den store lekeparken «Byen i skyen» og markedet «Krakabøla» på lørdager. Og de jobber med å bygge ut scenen under Dyvekes Bru!

Nå er én av dem Alto Braveboy nominert til den nye Tippenprisen for ildsjeler.

Alto forteller at noe av det største for ham er å se at parken i dag brukes av et fast klientell av jenter og gutter i alderen 15 til 19 år som deres faste fritidsklubb. Fordi mange har bidratt til parken, føler de et eierskap til den.

– Å se dem når jeg går tur med bikkja gjør hverdagen min levelig. Noen av dem vet jeg hvem er og andre kjenner jeg ikke. Det er stor aktivitet fritt for rus på kveldene – det verste vi har funnet er et par energidrikker. Når jeg ser dem ha det fett i parken, så skjønner jeg at arbeidet vi har gjort er verdt det.

Flere jenter har begynt å skate i parken, og de håper enda flere begynner.

Saken fortsetter under bildet

Lekeplassen «Byen i skyen» er veldig populær og ble bygd med midler fra Sparebankstiftelsen. Foto: Nina Sandaker - GSF

Les også: Ungdommen nå til dags. Teateranmeldelse: «Til ungdommen» (+)

Nervøs for å bli ungdom

Alto Braveboy flytta til Gamlebyen på tidlig 90-tallet da han var i begynnelsen av 20-årene, etter å ha bodd på Romsås, Tanzania og tilslutt Majorstua.

I oppveksten på Romsås var det uendelige av muligheter for barn, men for ungdommen var det ikke noe tilbud.

– Jeg hadde en lett nervøsitet for å bli ungdom på Romsås. Det var ikke noe særlig velfungernde ungdomsklubb der. Jeg tenkte: «Jeg trukk'e jeg skal bli ungdom her». Men nå har jo ting forandra seg veldig siden 70-tallet!

Han mener fritidstilbud er viktig for barn og unge.

– Jeg er takknemelig for at jeg har kunnet bidra til muligens å bedre nærmiljøet, leve- og oppvekstvillkårene for barn og unge i Gamlebyen.

– Hvorfor mener du det er viktig at barn og unge har en aktivitet og drive med?

– I dag så er det jo kritisk. Du har et veldig sterkt system som er lagt opp til forbruk. Kommersielle krefter bak sosiale medier skal holde disse drittungene våre kjøpekraftige. Det blir en enrom tidstyv. Det føler vi at vi kanskje er en motpart til. Det er meningen at dette skal være en arena der unge mennesker skal føle seg trygge, og møte fysiske utfordringer sammen – tørre og gønne på med skatebordet.

Les også: Vålerenga-helten Tippen er blitt pris som skal deles ut til en Oslo-ildsjel

Her pleide det å være en gammel søppeldynge. Her i 2007 var arbeidet med å lage den store bowlen i gang. Foto: Nina Sandaker i GSF.

Tippenprisen

Alto Braveboy er den siste av de nominerte til den første Tippenprisen. Henry «Tippen» Johansen var et stort forbilde for mange i hele Norge, men spesielt for barn og unge fra Vålerenga. Han var en legendarisk målvakt, og en av spillerne på det smått så berømte bronselaget fra OL i 1936.

Nå får han sin egen pris, som skal gå til en ildsjel i Oslo. Tippenprisen deles for første gang ut under Østkantspellet 21. august, og er et samarbeid mellom Østkantspellet, Norsk Tipping og Dagsavisen.

Prisvinneren mottar en statuett av Henry «Tippen» Johansen, til odel og eie, samt en pengepremie på 25.000 kroner til en fritt valgt mottaker som er, eller kan bli medlem av Grasrotandelen.

Les også: Brennende lidenskap for en nedsota kiosk

Pønkere og gamle damer

Alto beskriver Gamlebyen han ble kjent med på 90-tallet som et veldig allsidig miljø.

– Folk på passet på hverandre, og det var rom alle. Det var gamle damer som har bodd her i alle år, og pønkere med 45 cm lang hanekam som satt på puben og diskuterte traffiksikkerheten i Gamlebyen. Det var lettere å få ting gjennomført her fordi det var litt mindre autoritetsangst!

Dyvekesbru der skateparken ligger på og under var på 70-tallet flere felt med motorvei, og beboerne i Gamlebyen protesterte ofte for bedre trafikksikkerhet.

Les også: Gir aldri opp troen på ungdommen

Positive krefter i indre by

Lokalet og bakgården de leier i St. halvardsgate 4 har blitt et slags «grendehus» der folk kan ha barnebursdager, markeringer og 50- og 70-års lag. De har også kurs, teater og diverse i samarbeid med Gamlebyen skole og andre aktører. Barneskolen og barnehagene i området bruker flittig lekeparken «Byen i skyen», og det samme gjør barnefamilier, særlig i helgene.

– Vi er en gjeng med aldrende ungdom med barn som jobber for å skape et bedre nærmiljø. Noen av oss er folk som har blitt venner på GSF som barn. Noe av det vi liker best er å kunne stille lokaler til rådighet til foreldre som har liten plass. Det blir fort trangt når man skal ha plass til en hel skoleklasse – her har vi klart å få hele trinnet inn til bursdagfest. Det har stor verdi for oss.

Barna på Gamlebyen skole får bruke den store bowlen i gymtimen. I dag finnes har de også en skatebru og en barnebowl. Foto: Nina Sandaker i GSF.

Les også: Denne blokka skulle endre Oslos boligmarked

Han mener det er behov for mer positive tiltak i byene i fremtiden.

– Jeg ønsker å være en del av et nabolag der man ser at det finnes muligheter, og at man kan bygge ting for felleskapet. GSF er en åpen plattform der det er mulig å påvirke lokalmiljøet sitt ganske direkte. Det er en lav terskel for å ta kontakt og iverksette kulturtiltak og kreativitet. Det føler jeg er en stor mangel her i byen, nå som gentrifiseringen og næringslivet har spist opp det meste av steder å være i Oslo by.

– Vi har tilbakeført brakkområder til beboerne, som vi håper å se flere steder.

Les også: Er du en engasjert ungdom? Nå vil kommunen høre din stemme

Store og små sammen

Når de store skaterne kjører fort, og de små barna lærer seg brettet for første gang, må man ta hensyn til hverandre. Alto forteller at de aldri har satt opp faste tider eller dager for de små barna, men at det naturlig fordeler seg ut over dagen. De små barna kommer tidlig på morgenen, og de eldre kommer etter skolen/middagstid.

Han mener ungdommene har et ufortjent dårlig rykte når det kommer til å ta hensyn.

– Jeg ser dem stå klare til å droppe inn i bowlen og vise seg frem, fulle av adrenalin, foran en potensiell kjæreste – også kommer en liten drittunge på sju år og skal sitte på brettet og rulle rundt. Men så ser man denne 19-åringen klappe og heie på sjuåringen til vedkommende er ferdig, for så å vise seg frem. Da skjønner du det at det er fuckings håp for framtida ass. Det har gitt meg gåsehud mang en gang.

Les også: Gamlebyen «Bane NOR er en forferdelig nabo»

Fra en minneskonsert for Børre Løvik i 2008. Arbeidet med å støpe betong i Bowlen. Foto: Nina Sandaker i GSF

Alto opplever at unge voksne som bruker parken har respekt for at parken skal være for alle.

– Folk er jævlig flinke til å si ifra, og når det gjelder de få tilfellene vi har sett av ulovlig rusmidler så sier vi alltid i fra. Vi forklarer at det er ulovlig og at dette er en institusjon som er bygd for barn og det skal være åpent for alle. Ingen kan ta det som sin egen stue og gjøre hva de vil, spesielt ikke med rus.

Han er takknemlig for at han alltid blir hørt.

– Folk forstår at dette ikke er et sted med vektere som rydder opp, vi rydder opp dritten selv. Jeg opplever at de har en voldsom respekt for det arbeidet som gjøres. Så i de tilfellene der folk har trådd feil så har de vært veldig villig til å høre og respektert oss på det. De fleste skjønner det liksom.

Alto Braveboy har jobbet med GSF siden 1999. Foto: Hennika Lillo-Stenberg.