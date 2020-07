Hareide står på sitt – vil ikke gi ei krone til Fornebubanen uten E18

Som Dagsavisen skrev onsdag inngikk Oslo og Viken denne uka kontrakter med de som skal bygge Fornebubanen. Bakgrunnen var at de mandag sendte et brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide der de ba om en avklaring for om han kommer til å stille opp og bli med på spleiselaget, slik regjeringen tidligere har lovet.

Da svaret uteble tolket byrådet i Oslo det som et grønt lys.

LES BAKGRUNNEN HER: Mangler fortsatt milliarder fra Hareide – nå tildeles kontraktene for Fornebubanen (+)

Hareide sier nei

– Vi ba Hareide eksplisitt om et svar dersom han var uenig med vår måte å tolke avtalene på. Da det ikke kom noe svar anser vi at vi har fått det vi trenger for å gå videre, sa Oslos byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad.

Nå, torsdag formiddag, kom svaret fra Hareide. Han står på sitt, og sier han ikke kommer til å betale ut 8,1 milliarder til byggingen av Fornebubanen uten at Viken samtidig garanterer for at E18 skal bygges.

– Det er nå opp til lokale parter å stille en nødvendig lånegaranti for E18-prosjektet slik at det kan realiseres. Staten står ved sine forpliktelser. Nøkkelen til å få realisert Fornebubanen ligger derfor nå hos lokale myndigheter, skriver Hareide.

LES OGSÅ: Stortinget frister Viken med slankere E18 (+)

I vinter trakk Viken fylkeskommune lånegarantien for å få bygd E18 som Akershus fylkeskommune tidligere hadde gitt. Selv om E18 er vedtatt i Stortinget må denne garantien komme tilbake, enten fra Viken eller Bærum kommune, for at E18 skal bli en realitet. Det er denne garantien Hareide knytter til Fornebubanen.

Vestre lenke

Hovedgrunnen til Hareides nei er, som Dagsavisen tidligere har skrevet, at utbyggerne på Fornebu med Obos i spissen krever nye av- og påkjøringer til Fornebu, kalt Vestre lenke, for å stille med et grunneierbidrag på 2,5 milliard til bygging av T-banen. Får de ikke det vil de trekke bidraget sitt og den nye T-banen er da ikke lenger fullfinansiert.

LES OGSÅ: Full kollaps i E18-samtalene: Nå setter Hareide hardt mot hardt (+)

– Etter min vurdering er Vestre lenke som en del av det vedtatte E18-prosjektet det eneste realistiske alternativet, men realiseringen av dette prosjektet forutsetter altså et lokalt garantivedtak, skriver Hareide.

E18-motstanderne har lenge hevdet at det er fullt mulig å bygge Vestre lenke uten at resten av E18-planene blir realisert. Dette har Statens vegvesen til en viss grad bekreftet, men de har pekt på at det vil ta lang tid og bli en svært komplisert løsning. Hareide sier nå altså nei til dette alternativet.