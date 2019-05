Har planer for gjenbruks-kjøpesenter i Oslo

– Vi har stor tro på dette konseptet, sier Bjarte Rydland, daglig leder i NLM Gjenbruk, som står bak planene.

– Hvor mange besøkende kan et slikt gjenbrukskjøpesenter få, tror du?

– 2.000 hver dag, svarer Rydland, basert på erfaringene fra de 34 gjenbruksbutikkene som NLM Gjenbruk allerede driver, fra Tromsø i nord til Kristiansand i Sør.

– Vi har hovedkontoret vårt på Hamar, og der står 100-150 i kø hver torsdag før vi åpner, forteller Rydland.

– Der har vi fra 400 til 600 besøkende hver dag de tre dagene i uka hvor gjenbruksbutikken er åpen.

Studietur til Sverige

15. mai skrev Dagsavisen om ReTuna, verdens første gjenbrukskjøpesenter. Det åpnet i Eskilstuna i Sverige i 2015, rommer 12 virksomheter som bare selger brukte ting og har 700 besøkende hver dag, sju dager i uka.

– Vi har vært på studietur til Eskilstuna, og vår drøm i et par år nå, har vært å få til et lignende gjenbrukskjøpesenter i Oslo. Vi tenker dette er stedet for noe slikt, fordi vi i dag bare har en liten butikk på Haugenstua, og ingen andre steder i Oslo, forteller Rydland.

– Hva må til for at dere får realisert disse planene?

– Vi trenger lokaler på 3.000 kvadratmeter, gjerne kommunale lokaler. I Eskilstuna er gjenbrukskjøpesenteret delvis kommunalt og det ligger ved en gjenbruksstasjon.

Rydland ser for seg et vidt spekter av virksomheter og aktiviteter i et norsk motstykke til ReTuna, i Oslo. Som for eksempel forskjellige gjenbruksbutikker/-aktører, utsalg av økologisk/kortreist mat, helsekost, møbelverksted, sykkelreparatør, skredder, skomaker, økologisk blomsterbutikk, redesign av klær og møbler, antikvitetsbutikk og café.

– I den nyeste butikken vår, som vi åpnet i Fredrikstad i mars, har vi bygd en permanent scene, forteller Rydland.

Han mener at også konserter, kurs, konferanser, skole- og barnehagebesøk kan være en naturlig del av et gjenbrukskjøpesenter.

Bjarte Rydland er leder i NLM Gjenbruk.

27,8 millioner kroner

Det er cirka 1.700 frivillige som driver de 34 butikkene NLM Gjenbruk så langt driver.

– Hvem er disse frivillige?

– Mange er pensjonister, og en god del er uføre som jobber en time eller to, og som dermed får utnyttet sin restarbeidsevne. Det er også en god del på språkopplæring, og etter hvert fra Kriminalomsorgen, personer som soner med fotlenke, svarer Rydland.

Gjenbruksbutikkene har derfor også en viktig sosial funksjon, i tillegg til den miljømessige dimensjonen.

– Gjenbruksbutikken er også blitt en lokal møteplass mange steder, forteller Rydland.

– Er det penger å tjene på gjenbruksbutikker?

– Vi selger bare ting vi får, og alle jobber gratis. Overskuddet går til allmennyttige formål i regi av Norsk Luthersk Misjonssamband, i 13-14 land verden over. I fjor var det på 27,8 millioner kroner, så, ja det blir penger av dette,

Rydland har hatt en dialog med Oslo kommune om planene om et gjenbrukskjøpesenter, men så langt har det ikke kommet noe konkret ut av dette. Parallelt med disse planene jobber NLM Gjenbruk med etableringen av flere nye gjenbruksbutikker andre steder i landet. Rydland nevner i den forbindelse blant annet Sandnes og Mandal.