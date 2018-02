Oslo

Mandag ettermiddag prøvde Thorleif Skålerud (76) å kjøpe medlemskap hos treningssenteret Bare trening på Romsås. Men det fikk han ikke. Begrunnelse? Han har ikke e-post-adresse.

– Da ble jeg lang i maska for jeg syns det er så urimelig. Er det virkelig sånn at de utelukker folk som ikke er oppdatert på det siste innen data? Er ikke vi ønskede medlemmer, spør han.

Aldri hatt e-post

Skålerud ba resepsjonisten om å ringe sjefen sin, noe hun gjorde. Også han skal ha sagt det samme: At det ikke er mulig å bli medlem uten å ha en e-postadresse.

– Det syns jeg er litt forjævlig om jeg skal si det litt stygt. Jeg får ikke medlemskap på det grunnlag på at jeg ikke er oppdatert på det som herjer i verden her om dagen, sier han.

Skålerud har nemlig aldri hatt epost. Det har ikke skapt problemer for ham før nå. Han trente i årevis hos dem som drev senteret før Bare trening tok over lokalene.

– Jeg har aldri før opplevd at jeg ikke kan være med på noe fordi jeg ikke har epost. Sånn kan ikke samfunnet være. Nå går jo Stortinget tilbake til å sende pensjonsmelding på papir fra juni, sier han.



– Datateknikk skal ikke stoppe folk når de vil trene, sier Thorleif Skålerud (76). Foto: Emilie Gamst

Greier seg uten

Er det en prinsippsak for deg, å ikke ha e-post?

– Hehe neida, det er ikke det. Jeg har bare ikke noe sterkt behov for å ha det. Vi har da greid oss i 76 år uten, og regner faktisk med at vi skal greie resten også, sier Skålerud.

– Føler du deg diskriminert?

– Ja, jeg gjør jo det. Jeg har jo tenkt å betale for meg og gjøre opp for meg, men så får jeg ikke det, sier han

Resepsjonisten på treningssenteret foreslo at Skålerud kunne melde seg inn med e-postadressen til et av barna sine.

– Jammen i helsike, tenkte jeg. Det er lite hjelp om de gir beskjed til datamaskiner som er langt utpå bygda, for å si det sånn. Jeg har da telefon som jeg kan ta imot en beskjed på, sier han.

– Ikke unaturlig

Eieren av Bare trening, Svein Atle Rønningen, sier det stemmer at de krevde å få Skåleruds e-post.

– Å bli medlem hos oss er en netthandel. Da må du registrere deg på en eller annen måte. Det skulle bare mangle i det samfunnet vi har nå. Det er ikke unaturlig å spørre om e-post for å gi folk nøkkelkort til et treningssenter, sier han.

Rønningen sier likevel at det skal være mulig å melde seg inn selv om man ikke har epost. Man kan da oppgi en fiktiv e-post, og heller få beskjeder på mobil.

– Det er mulig denne saken ble håndtert dårlig. Det må ha vært en eller annen form for misforståelse. Dette løser vi altså, sier Rønningen.

Dermed ser det ut til at historien likevel kan få en lykkelig slutt. Men kommer Skålerud til å dra tilbake til senteret?

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Ja, jeg gjør vel det. Det er kjempebra at de tar det sånn. Men jeg er ikke fornøyd med at de ikke sa at «Dette ordner vi elegant med enkle midler». Jeg vil nok drøye littegrann med å ta kontakt, avslutter Skålerud.