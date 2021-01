Tross lockdown og besøksforbud og både kjedsom- og ensomhet: Til sommeren blir det Øyafestival. I hvert fall om daglig leder Tonje Kaada får det som hun vil.

Ukepassene til festivalen har vært i salg siden tidlig i høst, og nå har festivalen solgt ut over 70 prosent av ukepassene, over et halvt år før Tøyenparken åpner for både musikalsk og sosialt understimulerte besøkende i august.

– Tror du på én diger festival, som i gamle dager?

– Hvis vaksineplanene går etter planen, så håper vi på det, sier Tonje Kaada.

Tonje Kaada er daglig leder for Øyafestivalen. Foto: Ilja C Hendel

– Hvordan gjør man det, i tilfelle? Krever vaksinasjonsbevis eller noe?

– Dette er ting vi må gå i dialog med myndighetene om. Men sannsynligvis vil det vel komme opp diskusjoner om forskjellige tiltak vi kan gjøre. For eksempel vaksinasjonspass eller hurtigtesting, eller en kombinasjon. Men hvis det er veldig god vaksinedekning allerede før sommeren er det ikke sikkert vi trenger noen av delene, sier hun.

Billettsalget tok seg opp med vaksinenyhetene

Kaada forteller at de har flere planer for hvordan å gjennomføre festivalen.

– Vi har jobba med mange forskjellige scenarier. Vi skal tilpasse oss sånn som verden ser ut, men det er veldig innstilt på er å gjennomføre en festival i god Øya-kvalitet, sier hun.

Billettsalget tok seg kraftig opp når vaksinenyhetene begynte å komme i desember. I tillegg var det bare rundt 20 prosent av de som kjøpte billetter i 2020 som ba om å få de refundert.

Øya har også gått ut med en refusjonsgaranti, så folk får tilbake penga sine om festivalen blir avlyst.

Blant artistene som så langt er bekrefta til festivalen er Aurora, Arif, Sondre Lerche, Bon Iver, Michael Kiwanuka og Musti.

Musti spilte på Øyafestivalen i 2019 og skal etter planen tilbake i 2021. Foto: Mode Steinkjer

Mesteparten av 2021 vil preges

Men får hun rett? Er det faktisk lov å håpe på Øya-festival i år? Vi sendte liksågodt spørsmålet av gårde til selveste Folkehelseinstituttet.

– Det er veldig vanskelig å si. Selv om vaksinasjon er i gang vil mesteparten av 2021 bli preget av koronaepidemien og tiltakene mot den, skriver FHI-avdelingsdirektør Line Vold i en mail til Dagsavisen.

– Vi vet ikke, men vi vet hva som bestemmer svaret. Det dreier seg om den sykdomsbyrden viruset kan forårsake, skriver hun videre.

Line Vold, avdelingsleder på Folkehelseinstituttet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vold lister opp fire avgjørende faktorer:

* Endringer og mutasjoner gjør at viruset kan spre seg lettere.

* Årstiden: Det ser ut til at viruset sprer seg dårligere om sommeren.

* Vaksinasjon: Når alle over 65 er vaksinert vil sykdomsbyrden bli mye mindre.

* Innsatsen til helsetjenesten og befolkningen.

– Antakelig blir det nødvendig med restriksjoner på sammenkomster og ulike aktiviteter enten lokalt eller nasjonalt, skriver hun.

Kort sagt er det et slags felles ansvar å sørge for at det blir festivalsommer i år:

– Vi må holde avstand så godt vi kan, holde oss hjemme når vi er syke og holde hendene rene, oppfordrer Vold.

Fra Sigrid-konserten på Øya i 2019. Foto: Mode Steinkjer

Ikke en helt vanlig sommer

Hun vil ikke slå fast om vaksinasjonsbevis eller hurtigtester kan redde festivalsommeren 2021.

– Per nå er det samme krav til de som er vaksinert som de som ikke er vaksinert når det gjelder tiltak. Det er fordi vi ikke vet om vaksinen virker mot å spre sykdom videre eller ei.

– Jeg tror nok ikke det blir en helt vanlig sommer i 2021 heller. Akkurat hvilke tiltak som blir nødvendige er det for tidlig å si noe om. Det er fare for at vi må leve med tiltak lengre ut i 2021, skriver hun.

