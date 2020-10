Onsdagens budsjettnyhet betyr at de 400 ekstra politistillingene som ble opprettet i våres, nå blir permanente. I tillegg foreslår regjeringen 40 millioner kroner til personell som skal styrke EUs grensekontrollorgan, Frontex.

Rekordmange politifolk

– Dette gjør at vi i 2021 går forbi målet om to politifolk per 1.000 innbyggere og har den sterkeste politibemanningen i moderne tid, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding da statsbudsjettet ble lagt frem onsdag formiddag.

Dette er en varig økning, som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene når det ekstraordinære bemanningsbehovet som oppstod i forbindelse med koronaepedemien er borte, sier Mæland.

Hun er særlig opptatt av et politi som er rustet mot vold i nære relasjoner og overgrep mot barn.

– Når kriminaliteten endrer seg, må også politiet endre seg. Og politimeldingen viser at politiet står bedre rustet nå enn tidligere, sier Mæland.

Leder av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad. Foto: Ylva Holm Torsteinson

Fornøyd

Leder av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad er fornøyd med regjeringens satsing på politiet. Han mener at det er godt nytt både for befolkningen og for de uteksaminerte studentene på Politihøgskolen at de midlertidige koronastillingene blir permanente.

– Vi har vært veldig tydelig på at norsk politi må styrkes, og at vi når ser at etaten er styrket med nesten 900 millioner kroner totalt, viser at regjeringen har tatt våre krav innover seg, sier Sigve Bolstad til Dagsavisen.

– Men jeg tar et forbehold om at disse pengene er reelle midler, og at det er tatt hensyn til pris og lønnsvekst, sier Bolstad.

Han er også fornøyd med at det fortsatt satses på sivile stillinger i etaten, som straffekjeden og namsfogden.

– Det er også bevilget midler for at innstaspersonell fra landet forøvrig får muligheten til å trene ved det nasjonale beredskapssenteret. Så kort sagt. Dette er bra for etaten, for befolkningen, og vi er hørt, sier han.

Håper på Oslo

Leder av Oslo Politiforening, Kristin Aga sier til Dagsavisen at hun håper at Oslo Politidistrikt får dekket sitt behov når de 400 stillingene skal fordeles permanent.

Leder av Oslo Politiforening, Kristin Aga. Foto: Oslo Politiforening

– Vi håper at en god del av disse tilfaller Oslo, uten at vi har noen all på hvor mange vi trenger. Vi er opptatt av å ha et synlig og tilstedeværende politi, enten det er i Groruddalen eller i Røyken og Hurum, sier Kristin Aga.

– Oslo har et stort behov, og har fått mange ekstra utfordringer i forbindelse med koronaen. Som nå å følge opp byrådets påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser, sier hun.

Mest fornøyd er hun med at det er satt av 26 millioner kroner til drift av Politiets beredskapssenter.

– Dette senteret løfter beredskapen for hele Norge. Om vi skulle tatt driften fra eget budsjett, ville det gått ut over andre tjenester, sier hun.

Bekymret

Leder av justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (Ap) er glad for de ekstra millionene, mer er likevel bekymret.

– For det første er det veldig bra at de midlertidige stillingene gjøres permanent. Men det står i statsbudsjettet at disse stillingene skal overføres til politidistriktene permanent når det ekstraordninære behovet som følge av koronapandemien faller bort. Og den ser ut til å kunne vare en stund til, om da ikke statsminister Erna Solberg (H) vet når den er over, sier hun retorisk.

Leder av justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (Ap). Foto: Siri Øverland Eriksen

– I dag er mange av disse koronatillingene langs grensene, og ikke fordelt rundt i politidistriktene etter et bemanningsbehov. Så jeg er redd det vil gå lang tid før vi ser effekten Høyre påstår skal komme lokalt av dette, sier hun.

Hun sier at behovet og etterslepet i Oslo er stort. Uten at hun kan tallfeste hvor stort behovet er i Oslo.

– Driftsbudsjettet er for stramt og har vært det i mange år. Manglende styrking av det lokale politiet er også et problem i Oslo. Det er ikke bare et distrkstproblem, sier Vågslid.

Hun er særlig bekymret over manglende satsing på gjengkriminalitet.

– Det overrasker meg at satsing mot gjengkriminalitet i Oslo ikke er nevnt med et eneste ord. Der hadde jeg ventet en satsing slik Ap har etterlyst lenge, sier hun.