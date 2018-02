Oslo

Av Sissel Hoffengh og Espen H. Rusdal

Du har sikkert sett den du også? Den svære lekre hamburgeren fra Burger King på lysskilt rundt om i byen. Cheeseburgeren lyser mot deg. Fristende, nystekt, varm og fyldig med alt det tilbehøret du bare kan drømme om. Ost, bacon og løkringer pryder de to kjøttstykkene som ligger oppå hverandre mellom to brød. Bildet viser en lekker burger. En burger som frister. Dagsavisen kjøpte en burger av slaget BBQ Bacon King hos Burger King. Vi åpner pakken, bretter ut og tar en titt. Burgeren er veldig mye flatere enn burgeren på bildet. Brødet er presset sammen og er både mykt og litt tørt på en gang, dressingen renner utover, mens baconet ser slapt og mykt ut.

Hos Forbrukertilsynet får Dagsavisen vite at det er et generelt forbud mot villedende markedsføring, også i avbildinger. Men dette må vurderes fra gang til gang,

– Men er det ingredienser som ikke kommer med, at det mangler ost eller tomat, så tror jeg at vi kan nærme oss noe som er villedende, sier avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet.

Bryr seg ikke

Trond Blindheim, sosiolog, tidligere reklameguru og nå rektor på Campus Christiania tror reklamen tillater seg mye fordi forbrukerne ikke gidder ta dem på alvor.

– Når du ser reklame som fungerer så befinner du deg i en idealisert verden. Reklame er som forelskelse, den lykkerusen du opplever i den delen av forholdet der du og din kjære sitter på gulvet, ser hverandre i øynene, tenner stearinlys og snakker om følelser. Har du så kjøpt produktet er du forflyttet til ekteskapsfasen, da du sitter hjemme i sofaen med partneren og ser på tv og aksepterer at livet egentlig ikke er så spektakulært, men egentlig godt nok, sier Blindheim. Eksperten på markedskommunikasjon og forbrukeradferd tror reklamebransjen tillater seg å overdrive for å friste oss til å kjøpe fordi vi ikke lenger reagerer.

– Jeg tror folk flest i dag skjønner at reklame bare er reklame, og at de dermed ikke tar det de ser der så alvorlig, sier Trond Blindheim.

På månen

Blindheim minnes en gang på åttitallet da han lot seg lure til å reise til Gran Canaria for første gang fordi det så grønt og paradisisk ut i reisebrosjyren.

– Og så kom jeg til et månelandskap og trodde jeg hadde havnet på feil sted, til jeg gjenkjente de tre palmene fra bildene, som var plantet ved svømmebassenget, humrer han.

– Er det smart reklame å lure folk, skuffelsen vil vel hindre nye kjøp?

– Ikke nødvendigvis. Reklame er halvsannheter og idealiseringer, ikke objektiv kjøpsinformasjon og det tror jeg folk skjønner. Og så kjøper de en burger likevel, slik at reklamen faktisk fungerer, sier Blindheim.



Slik ser burgeren ut på Burger Kings reklameskilt.

Representere riktighet

Hos Burger King er de klare på at bildene skal representere riktighet men de skal også være tiltalende for gjester.

– Produktbildene gjenspeiler de faktiske burgerne og de forskjellige oppskriftene vi bruker til burgerne våre, og vi legger ikke skjul på at produktene på bildene er stylet for å se innbydende ut. I tillegg er enkelte ingredienser skjøvet frem i bildet, slik at det er lettere å se at en burger inneholder for eksempel tomat eller løk. Når burgeren lages, vil disse ingrediensene ligge inni burgeren. Våre medarbeidere følger faste oppskrifter når de lager burgerne våre og i og med at burgerne pakkes inn i papir, løftes på brett eller legges i pose, vil det vanskelig gjøres å lage dem helt like som de fremstår på bildene, sier markedssjef Heidi Moss i Burger King.



Denne burgeren ligner ikke mye på burgeren på Burger Kings foto.

– Ugreit

Men, er det innafor å villede forbrukere for å friste, slik Fjordland, McDonalds og Burger King gjør? Blindheim oppfordrer folk som irriterer seg å ta med seg en burger til Forbrukerrådet.

– Det hadde vært morsomt å se hvordan Forbrukerrådet hadde stilt seg til den paddeflate burgeren og reklamebildet av produktet og hørt hva de sier, sier Trond Blindheim.

Burger King får ikke særlig mange klager fra gjester på villedende reklame.

– Den viktigste tilbakemeldingen fra våre gjester er viktigheten av at burgeren faktisk inneholder riktige ingredienser, som framstilt på bildet. For eksempel tomat, riktig antall jalapeños eller nok ost. Bildene skal representere riktighet i forhold til oppskrift, sier Moss.