– Totalt nærmer utgiftene vi har til Oslo havn seg 80-90.000 kroner, fortalte leder av Indre Oslofjord Fiskerlag Geir Solhaug til Dagsavisen i forrige uke.

I slutten av januar gikk leder i Indre Oslofjord Fiskerlag, Geir Solhaug, ut i Dagsavisen og klaget sin nød over høye kaipriser og vanskeligere arbeidsforhold.

Det resulterer i et møte med Oslo Havn, Sp både i bystyret og Stortinget, og Høyre i bystyret.

Redusert

Nå har Oslo Havn bestemt at leien skal reduseres betraktelig.

Blir hørt

– Budskapet er at vi har hatt noen vederlag som har slått feil ut for fiskerne, sa trafikkdirektør Einar Marthinussen i Oslo Havn til Dagsavisen tidligere denne uken.

– Det er flere ting vi nå vil se på. Fiskerne disponerer et lokale på Rådhusbrygge 4, hvor de betaler strøm og husleie. Tidligere var det mange som delte på disse utgiftene. nå er det bare tre igjen, og de betaler mer per hode. De har også en ismaskin som trekker strøm. Her ønsker vi å hjelpe til, sier Marthinussen videre.

Nå har ord blitt handling.

– Primært har vi gjort to ting, sier Einar Marthinussen til Dagsavisen.

– De har leid noen lokaler på Rådhusbrygge 4, hvor husleien har vært på 3.400 kroner i måneden. Denne har vi nå senket til 600 kroner per måned. Eller til 200 kroner per fisker. Totalt sparer Indre Oslofjord Fiskerlag nesten 34.000 kroner på dette, sier Einar Marthinussen.

– Det andre vi har gjort noe med er å senke havneleien. Den er nå senket fra 15.000 kroner per båt, til 10.000 kroner, sier han.

Tiltaket er gjort for 2020.

– Nå har vi hjulpet fiskerne over kneika. På slutten av året vil vi ha en gjennomgang for å se hvordan dette har slått ut. Nå har vi gjort det vi kan i denne omgang, så nå håper jeg at publikum slutter opp om fiskerne og kjøper produktene deres, sier han.

Viktig innslag

Det er Oslo Havn på eget initiativ som har redusert kostnadene for fiskerne, men byrådet er glad for tiltaket.

– Salg av fersk fisk fra kaia i Oslo er et viktig innslag i bybildet og bidrar til et enda mer variert næringsliv. Jeg har blitt holdt løpende orientert om saken, og er glad for at Oslo Havn har tatt grep og redusert prisene for husleie og kaiplass. Dette vil bidra til at situasjonen for fiskerne bedres, sier Victoria Marie Evensen (Ap) byråd for næring og eierskap til Dagsavisen.

– Det er bra at Oslo Havn reagerte så raskt, sier bystyrerepresentant Anne Rygg (H) til Dagsavisen.

Hun har engasjert seg i saken, og presset på for en løsning.

For få år siden var det 13 båter som drev med fiske i Indre Oslofjord. I dag er det tre igjen, som driver med salg av fersk fisk og reker direkte fra båten.

– Fiskebåtene er et positivt innslag i Oslo havn, og vi må sørge for å legge forholdene til rette, sier hun.