H, V, KrF og Rødt trekker seg fra Jarle Aabøs debattmøte

Oslo

– Begrunnelsen vår er at byrådspartiene har trukket seg og at vi da ikke ser hensikten med å gjennomføre debatten, sier leder i Oslo Venstre, Espen Ophaug.

Dagsavisen meldte i går at de tre byrådspartiene Ap, SV og MDG valgte å boikotte debattmøtet som etter planen går av stabelen på Hard Rock café i Oslo 7. mars.

– Jarle Aabø og «Ja til bilen i Oslo» handler om å bruke hets, vrangforestillinger og sjikane som metode for å skape oppmerksomhet, sa blant annet Andreas Halse i Oslo Arbeiderparti.

Dette avviser Aabø som en falsk påstand fra byrådet.

Tar avstand fra mange av ytringene

Og nå har altså samtlige partier, unntatt Frp, trukket seg fra debatten

– Litt av grunnen til at vi sa ja, var at vi synes det er interessant å diskutere transportpolitikk og tenkte byrådspartiene ville stille. Så er det klart at vi visste hva slags ytringer som har kommet på «Ja til bilen i Oslo», sier Ophaug.

Ifølge Ophaug var det ikke et enkelt valg å gå for deltakelse i debattmøtet.

– Det var under tvil vi sa ja til å delta. Når de sier at de ikke ønsker å delta likevel, blir grunnlaget for den brede debatten borte.

Ophaug understreker at han tar avstand til mange av ytringene som har kommet inn på «Ja til bilen i Oslo».

– Hva tenker du om at byrådspartiene velger å trekke seg fra debatten?

– Begrunnelsen deres er OK. Noe av innholdet i Facebook-gruppen fremgår som direkte personhets, men jeg skulle jo ønske at de hadde tatt kontakt med oss på forhånd, før de trakk seg fra debatten.

Kan bli et demokratisk problem

I en e-post sendt til Jarle Aabø, skriver Ophaug følgende på vegne av de fire partiene som trekker og deres representanter:

«Venstre, KrF, Rødt og Høyre takket ja til å stille i debatten fordi vi mener det er viktig å belyse de politiske forskjellene mellom partienes politikk på samferdselsfeltet i Oslo. Vi så også på debatten som en mulighet til å ta tydelig tverrpolitisk avstand fra et debattklima hvor personkarakteristikker, hets og sjikane dessverre har tatt fokuset bort fra den saklige politiske debatten. For å kunne få til en god debatt om den politikken Oslo fører i dag er det en avgjørende for oss at også byrådets syn er representert. Vi registrerer at byrådspartiene har valgt å trekke seg fra debatten, og vi mener forutsetningene for debatten med det har falt bort. På bakgrunn av dette velger de undertegnede å ikke stille i debatten.

På generelt grunnlag vil vi tilføye at vi mener det kan bli et demokratisk problem om hets og sjikane fra nettroll i ulike kommentarfelt blir retningsgivende for hvor og når politikere stiller til debatt.»

Til Dagsavisen utdyper Ophaug:

– Man skal ikke unnlate å stille i debatter med utgangspunkt i de som arrangerer, men tonen i gruppa er av en art som gjør at man bør tenke seg om. Men jeg tenkte at en samlet Oslo-benk skulle stille, og kunne ta et oppgjør med den typen hets i sosiale medier. Det kunne vi stått opp for sammen.

– Hva skal til for at du velger å ikke stille på en debatt på grunn av arrangøren?

– Jeg har ikke tenkt over dette tidligere. Jeg har aldri vært oppe i en slik situasjon før. Jeg er i utgangpunktet for å stille i debatt hos alle som inviterer, men jeg ser ikke helt at det er en så veldig relevant debatt å delta i lenger.

Hva tenker du selv om Jarle Aabø og hans debattstil?

– Jeg har ikke lyst til å gå inn på enkeltpersoner.

Aabø kjører på

– Jeg vil først si at da de fire partiene meldte seg på, satte de det forbeholdet at byrådspartiene stilte, så det er noen overraskelse at de følger det de satte som et vilkår, sier Jarle Aabø.

Det at debatten nå bare har én gjenværende deltaker, fra Frp, stanser ham ikke.

– Et parti har takket ja og har gjort det hele veien. De kommer på festen. Dette ikke bare en debatt, det også et lesertreff, og det er konsert med det jeg mener er Norges beste bluesgitarist for tiden, Magnus Berg, sier han.

Debatten skal nå gjøres om til et intervju i regi av Aabø.

– Når vi inviterer til fest avlyser vi ikke på grunn av folk som ikke vil komme. Jeg tenker meg at siden jeg har radiobakgrunn fra NRK, vil jeg ha en Ole Torp-type seanse hvor Carl. I. Hagen skal fortelle hva Frps samferdselspolitikk består i. Han skal få mange tøffe spørsmål, lover Aabø.

Det blir også en mer personlig seanse fra Hagen, ifølge Aabø.

– Han vil også fortelle om alle ubehagelighetene han har opplevd gjennom sitt liv. Det er vel ingen annen norsk politiker som har fått så mye hets over så lang tid som Carl I. Hagen, med eggkasting og trusler, sier han.

Rødt: – Klønete

Leder i Oslo Rødt gir følgende begrunnelse for at han velger å ikke delta i debatten.

– Det hadde ikke vært noe poeng å sitte i en debatt med bare Frp og Rødt.

​– Hva tenker du om at byrådspartiene velger å trekke seg?

– Vi har forståelse for det, men vi i Rødt, som er samarbeidsparti, synes det er litt klønete at man ikke har kontaktet oss, når premisset for debatten var at de skulle være med. Vi har ikke hørt noe fra dem annet enn det som sto i Dagsavisen i går.

Personlig ser han ikke nødvendigvis boikott av Aabø eller Facebook-gruppen hans som den riktige løsningen.

– Vi har ikke prinsipiell, langvarig boikott når det kommer til Jarle Aabø. Vi ville poengtert den tøffe debattstilen hans og tatt avstand fra den, men det viktige her er å få debatten på rett spor så det igjen starter å handle om politikk.

Han poengterer at terskelen for å boikotte debatter for Rødt er særdeles høy.

– For Rødt har grensen for boikott av debatter tradisjonelt gått ved rasistiske og nazistiske organisasjoner, og andre som oppfordrer til vold eller umenneskeliggjøring. Selv om jeg mener at enkelte personer i gruppen har gått over den streken, mener jeg man må være forsiktig med boikott av politiske debatter, sier han.

– Betyr dette at du egentlig er kritisk til at byrådspartiene har trukket seg fra debatten?

– Det er komplisert det her. Det å boikotte debatter sitter langt inne for oss, men vi ville respektert samarbeidspartnerne våre i byrådet dersom de hadde tatt kontakt med oss. Da ville også premisset vært annerledes.

