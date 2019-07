– Alt skal gjørras på nett for tida. Men vi mennesker er jo flokkdyr, vi trenger kontakt med andre, fastslår Harald Skjøldt.

– Og her er det jævlig sosialt.

Gymmen til Harald runder 40 neste år, Harald selv har blitt 61.

Musklene til den tidligere kroppsbyggeren er blitt betydelig mindre, men inne på Haralds gym har tida stått stille. Gulnet furupanel, malt strietapet. En rosa skinnsofa. Bilder over alt. En ung Arnold Schwarzenegger, en enda yngre Harald Skjøldt. Solbrune menn – og noen kvinner. Mye naken hud. Fleksing av muskler. Her er det definitivt lov å trene i singlet.

Mr. America

På 60-tallet på Hasle på Oslos østkant løp Harald raskere enn de fleste. Tok flest armhevinger. Gutten var sterk. En gymlærer mente han burde starte med turn. Men unge Harald hadde allerede sett bilder av Mr. America på baksiden av et magasin.

Han kunne ikke glemme det synet. Bodybuilding. Å bygge en kropp, med harmoniske linjer, å lage et design. Å jobbe mot det perfekte. Det var det Harald ville drive med. Et medlemskap på Grünerløkka helsesenter kosta 250 kroner i året, han hadde spart 150 kroner selv, og spurte faren om få resten. Det var mye penger på den tida, men han fikk dem. Tirsdager, torsdager og lørdager ble hellige, Harald skulka aldri treninga.

– For som fatter’n sa, han visste at hvis jeg begynte med kroppsbygging, så kom det til å bli noe ut av det.

Schwarzenegger

Ingen vant flere NM-titler i kroppsbygging enn Harald Skjøldt.

– Vi dro rundt i hele verden og konkurrerte.

Han trente side om side med Arnold Schwarzenegger på Gold’s gym i California.

– Det var en flott periode. Hadde jeg fått en runde til her på jorda, hadde jeg gjort akkurat det samme, konstaterer han i dag.

Samtidig, ved siden av kroppsbyggerkarrieren, utdannet Harald seg til flymekaniker. Han fikk jobb ute på Fornebu.

Business i biceps

En businessfyr ville det annerledes. Han hadde lagt merke til den unge kroppsbyggeren på TV. Mente at Harald burde starte sitt eget gym. Harald var skeptisk, men «finner du et lokale, så kan vi dra å se på det», svarte han. Å få enda mer tid til trening frista.

På våren 1980 åpner Harald’s gym i Hausmanns gate 6. Det gule skiltet med svarte versaler lyser over inngangen. Y-en er formet som en vektløfter. På bildet fra åpningsdagen poserer menn med store biceps i trange singleter. To damer i knøttsmå bikinier. Harald selv i midten. Han ser ut som en 80-talls filmkarakter. Smiler bredt.

– Jeg var ett hundre prosent sikker på at det kom til å gå. Fordi jeg skulle jo værra der sjøl.

Hobbypsykolog

Han bygget opp et varemerke. De andre helsestudioene forsvant for flere tiår siden.

– Når det gjelder bodybuilding og fitness er vi nok den gymmen som har hatt flest aktive opp gjennom åra.

Nå for tida driver Harald kun med vedlikeholdstrening, det betyr en fem økter i uka. På det meste var det fjorten. Det er over tjue år siden Harald slutta å konkurrere, men han er uansett på gymmen hver dag. Selger sin hjemmelagde proteinrike havregrøt med hemmelig oppskrift, snakker med kundene. Er hobbypsykolog. Det er noen hundre som trener fast på gymmen. Og her er alle slags folk, understreker Harald, ikke bare kroppsbyggere.

Han kjenner de fleste.

– Jeg er til stede sjøl, og tar hånd om butikken.

Og butikken har blitt en legende innenfor kroppsbyggermiljøet. Mange har vært innom og bygget muskler her, og mange har meninger om Harald’s gym. Harald er klar over det.

– De som aldri har vært her, vet veldig godt hvordan det er her. Folk burde sette seg inn i hva de snakker om, mener han.

– Og at det bare er digre folk her som brøyter seg vei, det er en illusjon.