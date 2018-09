Gymlærerfabrikken er 50 år. Marit Breivik ble æresdoktor

Oslo

KRINGSJÅ (Dagsavisen): Det er altså 50 år siden Norges Idrettshøgskole så dagens lys i skaukanten ved Sognsvann, og det var jo verdt å markere.

Kronprins Haakon kastet glant over jubileums-seminaret der Dag Vidar Hanstads jubilumsbok ble presentert. Tittelen «Kunnskap i bevegelse» er ganske presis. For meningene og kunnskapen på Idrettshøskolen brytes både med omverdenen og ikke minst naboene på Toppidrettssenteret daglig.

I ly av tippingen

Det er et paradoks at NIH i sin tid ble foreslått som et haleheng til å innføre tipping her i landet. Det var opprinnelig Arbeiderpartiet og Rolf Hofmo som jobbet fram saken før krigen. Høyskolen skulle finansieres av tippemidler. Og Norsk Tipping ble opprettet rett etter krigen. Men det tok tid med NIH.

Hva skulle den brukes til? Og hvor skulle den ligge? Under krigen ville nazisten Charles Hoff ha den til Rjukan. Etter krigen skulle man bygge landet, ikke idrettshøgskoler.

Men etter mange omveier kunne den endelig åpnes av daværende statsminister Per Borten i 1968.

– Her skal det undervises med kropp og sjel, sa dagens rektor Lars Tore Ronglan, som ga et bilde av bredden i virksomheten.

Den nye NIF-lederen?

Og han fikk både hilsener og ble ufordret av en mulig kommmende leder av Norges Idrettsforbund, Sven Mollekleiv, selv tidligere student ved skolen.

Mollekleiv ble minnet på av Hanstad at han i sin tid var i mot opprettelsen av Toppidrettssenteret. Mollekleiv ville heller ha anlegg over hele landet.

Nå vil han ha begge deler. Og han er for utvidelsen med det skalte prosjektet Campus Sognsvann. Han vil ha en sterk toppidrett og en sterk breddeidrett, men ønsker mer forskning på hvorfor frivilligheten står så sterkt i Norge. For på NIH handler det ikke bare om idrett, også om friluftsliv.

– Norge har verdens mest frivillige folk, sa Mollekleiv og ville at NIH skulle finne ut hvorfor.

Første sjef var Thor Volla, ansatt mot styrets vilje. – Konfliktene var mange og store ved etableringen av NIH, sa forfatter Hanstad.

Breivik æresdoktor

Marit Breivik ble utvent som æresdoktor tidligere på dagen, også hun tidligere elev i 1975.

– En stor ære for meg. Jeg er jo utdannet kroppsøvingslærer fra denne skolen og jeg synes det er ekstra hyggelig å få en utmerkelse fra høgskole- og universitetssektoren, sa Breivik, som i dag er assisterende toppidrettssjef og sjef for sommeridrettene i Olympiatoppen.

Det er ikke hver dag NIH utnevner æresdoktorer, det er kun ni før Marit Breivik fikk tittelen tirsdag.

Men hun er altså utdannet gymnastikklærer og det er altså det som er basisen til opprettelsen av NIH, som en forlengelse av Statens gymnastikkskole fra 1915. Og Breiviks tidligere keeper på håndballandslaget, Linn-Siri Jensen, nå rektor på Nydalen videregående skole i Oslo, kunne fortelle at til hennes ene utlyste stilling som gymlærer nylig, var det 150 søkere. Og 40 prosent av dem som uteksamineres fra Norges Idrettshøgskole får jobb i skoleverket.

Dagens rektor Lars Tore Ronglan lovte at høgskolen fortsatt vil holde fokus på alle idrettens aspekter. For idretten påvirker oss på alle nivåer på en eller annen måte, enten man utøver den, er pårørende eller abre lar seg underholde. Det er rett og slett kunnskap i bevegelse.