Gyllent ujålete

Oslo

– Å du hellige sjimpanse, dette er himmelsk.

Byløven sukker av vellyst. Den første av det som skal bli en serie velsmakende retter er satt til livs. En banh khot, en klassisk vietnamesisk minipannekake, servert med hvaltartar og wasabi. Den er riktignok ikke spesielt crispy, slik både menyen og vår dyktige servitør varslet, men smaken er rett og slett utsøkt.

The Golden Chimp åpnet i høst i Heimdalsgata, ved Tøyen, med et restaurantlokale ned en kjeller i et fra utsiden ganske anonymt lokale. Maten er alt annet enn anonym, The Golden Chimp er et av de mest interessante stedene som har åpnet i Oslo de siste månedene.

Menyen består av et knippe små enkeltretter for gjester som dropper innom, samt en «tasting meny» ved bordreservasjon. Byløvene har ikke bestilt bord, men bestemmer seg likevel raskt for full pakke, både for mat og drikke.

Den vietnamesiske pannekaken er første stopp på en reise som også tar oss til Japan og Kina. På drikkeveien starter vi i Østerrike, med en perlende vin på grüner veltliner, fra Kalkspitz.

Neste stopp på menyen er tre forskjellige dumplings. En med fisk og reker, toppet med japansk furikake, en med sticky rice og eggekrem, og en med kongekrabbe, toppet med kimchirøre. Alle faller i smak hos byløvene, som likevel er enige om at varianten med eggekrem blir litt anonym.

Neste stopp er tre vegetarretter som serveres samtidig. En dampet brokkoli og miso, som i all sin enkelhet er en vinner. I tillegg får vi servert fermentert selleri- og reddiksalat, samt avokado med kryddersoya og sprø nudler. Gode retter, grønnsaksserveringen kan absolutt måle seg med rettene vi innledet med.

Det gjør derimot de neste to rettene. Først får vi det som er en slags tostada med asiatisk vri, toppet med kimchi. Deretter følger «wo tip», en type kinesiske dumplings fylt med svin, som vi får servert med XO saus, en sjømatbasert saus fra Hong Kong. Denne er en av høydepunktene på menyen.

Akkurat da byløvene tenker at dette kan ikke toppes, og at vi snart må nærme oss slutten kommer neste rett, eller snarere retter, til bordet.

Nå er det and som gjelder. Vi får andebryst som pakkes inn i wasabiblader som wraps, andehals som skal spises som maiskolber, dampet grønnkål servert med en dressing av karamellisert kokosmelk, kinesiske morkler og friterte steambuns fylt med confitert and.

– Alt er godt, sier byløven med anerkjennende nikk fra den andre siden av bordet.

Drikkemenyen er en historie for seg. Etter et par glass vin starter vi en reise i japansk sake, bare avbrutt av en øl på boks, spesiallaget for The Golden Chimp av St. Hallvards bryggeri.

Glassene med sake kommer på rekke og rad, til stor glede for byløvene. De ulike typene av den japanske drikken viser seg som en ypperlig match i et måltid som avsluttes med en yuzusake-slush.

Vel, selve menyen avsluttes med denne kalde drikken, men byløvene lar seg friste av en søt avslutning, og ber om stedets eneste dessert, som på menyen står som en «bubblewaffle surprise» og åpenbarer seg som en boblevaffel toppet med fritert banan, nonstop og pisket krem.

Stedets «tasting meny» koster 695 per snute. To menyer, samt drikkemenyer, en «surprise» og to kaffe, endte for byløvenes del på i underkant av tre tusen kroner.

The Golden Chimp er et sted vi gjerne kommer tilbake til.

Det er ujålete, men hyggelig, og maten er av gjennomgående høy kvalitet, fra start til slutt.