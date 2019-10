Politiet meldte om knivdramaet like før klokken 20 søndag kveld. 18-åringen hadde ifølge politiet kritiske skader, men er utenfor livsfare.

– Han er utenfor livsfare. Vi etterforsker saken bredt på flere fronter, sa oppdragsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt til NTB mandag klokken 4.30.

Klokken 5.48 sier politiet til NTB at de har pågrepet en gutt som er under 18 år. Han ble pågrepet på Årvoll i Oslo uten dramatikk.

– Vi fikk opplysninger og tok noen taktiske etterforskningsskritt som gjorde at vi til slutt kunne pågripe personen. Han er siktet for alvorlig kroppsskade, men siktelsen kan utvides. Han er en tidligere kjenning av oss, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

18-åringen fikk selv varslet politiet om hendelsen fra en leilighet, men var ikke ved bevissthet da han ble lagt i ambulanse og fraktet til sykehus, sa operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB søndag kveld.

Politiet søkte i området rundt Beverveien på Veitvet for å prøve å lokalisere et åsted og for å få kontakt med mulige vitner til hendelsen.