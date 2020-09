– Vi har kommet et godt stykke på vei med vårt arbeid mot korona i Norge, sier Guldvog på mandagens pressekonferanse.

Etter nedstengingen i vår besluttet regjeringen å gjenåpne samfunnet gradvis og følge opp lokale smitteutbrudd.

Tanken har vært at myndighetene skal kunne håndtere de lokale utbruddene etter hvert som de kommer, sier Guldvog.

– Det har vært gjort med stor suksess i høst, sier helsedirektøren.

Han ramser opp: I Tromsø med Hurtigruten, Indre Østfold, Sarpsborg, Fredrikstad, Hamar/Lillehammer-området, Bergen og Rogalandsområdet.

– Og det håndteres også bra i Oslo. Det er mange tiltak som nå er iverksatt i Oslo, som er gode, sier Guldvog og understreker at Helsedirektoratet likevel mener det er nødvendig med enda kraftigere tiltak.

Helsedirektøren argumenterer med at det er mer skjult smitte i Oslo, og at erfaringer fra Europa viser at hovedsteder og store byer driver smitteutviklingen.

– Men det er vanskelig å finne balansen på hvor sterke tiltak man skal ha, så vi har stor forståelse for at dette er et dilemma for dem som tar beslutninger i Oslo, sier Guldvog. (NTB)