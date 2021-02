Grunneiere langs den nye Follobanen får 50 millioner i erstatning av Bane Nor

De to grunneierne på Åsland sørøst i Oslo har fått henholdsvis 45 millioner og 5,5 millioner kroner tilkjent i Borgarting lagmannsrett, skriver Nationen.

Det er en reduksjon fra Oslo tingretts dom om erstatning på 70,6 og 6,7 millioner kroner. I tillegg skal Bane Nor dekke motpartenes sakskostnader i lagmannsretten på cirka en million kroner.

Bane Nor opplyser til avisen at de ikke har sett grundig på dommen, som falt 8. februar.

Deponert masse

På de to eiendommene er det blitt deponert masse fra utbyggingen av en 22 kilometer lang tunnel på Follobanen mellom Oslo S og Ski. I hovedsak har deponeringen skjedd på en myr. Bane Nor har ment at de to grunneierne ikke har hatt noe økonomisk tap ved å få massen på tomta.

– Disse aktørene har ofte en overbevisende argumentasjon overfor grunneierne. Grunneiere må imidlertid ikke la seg forføre av dette, men få hele prosessen kvalitetssikret, sier advokat Henning Borge, som representerer den ene grunneieren. (NTB)

