Saken er oppdatert

Politiet melder på Twitter at to biler var involvert i trafikkuhellet, men at ingen pådro seg alvorlige skader.

En gravid kvinne i den ene bilen følte ubehag og ble undersøkt av en ambulanse på stedet.

Etter kort tid ble kvinnen fraktet videre til sykehus ettersom fødselen trolig var i gang, skriver Oslo-politiet.

Ikke noe personskade ifm uhellet, men fødselen er trolig i gang så kvinnen blir kjørt sykehus. Bilene var kjørbare og vi er ferdig på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 16, 2020

– Det var en påkjørsel bakfra i lav fart, så det var veldig lite materielle skader og ingen personskader, men kvinnen var gravid i niende måned og fødselen var like rundt hjørnet, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til NTB.

– Hun følte ubehag i forbindelse med kollisjonen, og ambulansen vurderte det dit hen at fødselen var i gang og fraktet henne til Ullevål sykehus, sier Engseth. (NTB)