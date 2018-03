Gratis kjernetid i barnehagen: 2 av 5 får ikke tilbudet de har krav på

Oslo

– Gratis kjernetid i barnehagen har vært et av regjeringens store satsingsområder. Derfor er det overraskende over at så mange ikke benytter seg av tilbudet, sier bystyrerepresentant Aina Stenersen (Frp) til Dagsavisen.

Viktig arena

Derfor finner hun det merkelig at tilbudet ikke blir bedre markedsført.

– Her må byrådet ha gjort en dårlig jobb for å få dette ut. Her må byråden svare for seg, sier hun.

– Det er synd for barna og de familiene som trenger det. De fleste som ville hatt nytte av tilbudet er barn av minoritetsforeldre. De trenger å være i barnehage med hensyn til integrering, sosialisering og ikke minst språktrening, sier hun videre.

Stenersen sier at byrådet har mulighet til å søke regjeringen om ca. 6, 6 millioner kroner til støtte i å få flere barn med minoritetsbakgrunn til å gå i barnehage.

– Jeg håper og forventer at byrådet griper denne muligheten til å søke om disse viktige midlene som regjeringen nylig har satt av til dette arbeidet, her må det dørbanking til for å møte disse foreldrene, sier Stenersen.

Tallene bekymrer også byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

2.000 barn

– Totalt kan det se ut som nærmere 2.000 barn av 5.000 ikke benytter tilbudet om gratis kjernetid i Oslo. Noen av disse barna går trolig i barnehage i dag, men betaler full oppholdsbetaling. Resten går ikke i barnehage, sier byråden til Dagsavisen.

– Dette er et svært prioritert område for byrådet. Derfor har vi øremerket tilskudd til bydelene for å drive med rekruttering av barn som ikke går i barnehage. Vi ser at det er store forskjeller i byen vår og at det er noen områder som har svært lav barnehagedeltakelse. Det er en utfordring både for barna som ikke får tatt del i språkopplæring, lek og læring, og for foreldre som skal ut i arbeid, sier hun.

I Bydel Søndre Nordstrand har de blant annet et familiesenter som har et aktivt samarbeid med ulike trossamfunn om rekruttering til barnehage.

– Dette er også en bydel som får utvidelsen av den kommunale gratis kjernetid for treåringer som gjelder fra 1. august, sier Thorkildsen.

I august 2015 innførte regjeringen en ordning som gir familier som tjener mindre enn 405.000 kroner (450.000 i 2017) og har barn på fire eller fem år eller barn med utsatt skolestart, rett til 20 timer gratis barnehage i uka.

– Alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt, skal få lik mulighet til å gå i barnehage. Det at det er om lag 2.000 Oslobarn ikke benytter tilbudet om gratis kjernetid når de har rett på det, bekymrer meg. Manglende informasjon og tunge søknadsprosesser kan være en del av problemet. Disse prosessene gjøres krevende på grunn av lite smidighet fra nasjonale myndigheter, sier Thorkildsen.

Forslag

Stortingspolitiker og utdanningspolitisk talsperson i SV, Mona Fagerås er imot behovsprøvede ordninger, men innser at de vil være her de neste årene. Og vil derfor bidra til å gjøre ordningen bedre når den først er her.

– Disse tallene viser svakheten ved behovsprøvde ordninger, og de viser en viktig grunn til at vi har universelle ordninger i Norge. Å omgjøre et universelt velferdsgode til behovsprøvd ordning fører til mer byråkrati og gjør tilbudet vanskelig tilgjengelig for de barns som trenger det mest. Når det er sagt ser vi ikke at denne regjeringen kommer til å ta ned foreldrebetalingen eller endre ordningen med lavere foreldrebetaling for lavinntektsfamilier derfor vil vi ta denne lovendringen opp med regjeringen, sier SV-representanten.

– Vi er i dialog med byrådet i Oslo, som har bedt oss om å bistå. Regjeringen må gjøre det mulig for kunne å hente ut inntekts opplysninger fra skattemyndighetene slik at vi kan finne de som trenger et slikt tilbud, sier Mona Fagerås til Dagsavisen.

– Dette er et forslag som vi i SV vil fremme i Stortinget, sier hun.