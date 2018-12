Av Trine Andersen, NTB

Det var stappfullt på Restaurant Schrøder i Oslo da Brown fredag mottok pris fra Harry Hole-stiftelsen for sitt arbeid for global utdanning. Brown var på en snartur i Oslo for å motta prisen.

– Han har særlig arbeidet med finansieringen av utdanning i verdens fattigste land, påpeker stiftelsen i sin begrunnelse.

Brown gikk av som statsminister i 2010 og er i dag FNs spesialutsending for global utdanning.

– En stor ære

– Det er et stort privilegium å få denne prisen. Jeg er beæret, ikke minst over å få prisen av Jo Nesbø, sier Brown til NTB.

Han sier at han er en stor beundrer av Nesbø både som forfatter og humanist.

– Jeg har møtt Nesbø privat og lest hans bøker. «Macbeth» er strålende, sier den tidligere statsministeren om krimboka som er basert på Shakespeares drama.

Browns besøk skjer bare få dager før det britiske Parlamentet skal stemme over Theresa Mays brexitavtale. Men brexit er han ikke i Oslo for å snakke om, gjør han klart overfor NTB.

Brown har engasjert seg i brexit-debatten i hjemlandet, og har tidligere sagt at han støtter en ny folkeavstemning. Men det var altså ikke noe han ville snakke om under sitt korte Oslo-besøk.

Solberg: Beundrer hans engasjement

Til stede under prisutdelingen var også statsminister Erna Solberg (H), som tok initiativet til den globale utdanningskommisjonen Gordon Brown har ledet. Det er med andre ord ikke første gang de to møtes. Og synes Solberg Brown er en ålreit fyr?

– Ja, det er han. Han har et stort engasjement for utdanning. Jeg har vært imponert over det arbeidet han legger inn i dette. Det er flott at han får en pris, og det er enda flottere at han fortsetter å jobbe veldig hardt for disse spørsmålene, sier Solberg til NTB.

Brown og Solberg satte seg ned og pratet over en kaffekopp før prisutdelingen. Snakket dere om brexit?

– Vi snakket først og fremst om at det er en krevende situasjon. Det som er vanskelig, er jo at innenrikspolitiske spørsmål blandes inn i en så viktig avgjørelse. Det er litt for mange andre agendaer i dette. Men vi får krysse fingrene og håpe at Storbritannia finner en løsning som er bra for oss alle, sier Solberg.

Hun legger til at det viktigste er at Storbritannia får en brexit gjennom en avtale og ikke gjennom en hard landing.

Må gi pengene videre

Prisen Brown mottok for å være en ålreit fyr, er på 2 millioner kroner, men han får ikke beholde pengene selv. De må gis videre til en organisasjon etter eget valg. Brown plukket ut Theirworld, en organisasjon som jobber for å forbedre barns kår verden rundt.

Harry Hole-stiftelsen ble opprettet av forfatteren Jo Nesbø i 2008. Han overførte da alle rettigheter og inntekter fra romanen «Hodejegerne» til en stiftelse oppkalt etter hovedpersonen i romanserien. Senere er rettighetene til «Blod på snø» og «Mere blod» også opptatt i stiftelsen.

Stiftelsens kapital utgjør 56,6 millioner kroner. Med årets utdeling har stiftelsen nå delt ut 8,5 millioner kroner. Prisutdelingen skjer alltid på Restaurant Schrøder, som er romanfiguren Harry Holes stamsted. (NTB)