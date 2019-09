AVKLART: – Jeg har et avklart forhold til politisk ledelse. Vi skal utføre og gjennomføre deres politikk. Det er viktig å være lojal mot de politiske føringene som gis. Samtidig er jeg glad for at byrådet har stort fokus på tillit og handlingsrom, sier Marte Gerhardsen, direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune.