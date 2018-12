4

Cantina

Parkveien 1

Tlf.: 466 76 201

Mat 4

Meny 4

Miljø 4

Service 4

Prisnivå 4

Glem fredagstacoen. Det meksikanske kjøkkenet har for alvor inntatt hovedstadens matmarked. Og når vi skriver meksikansk mener vi mat som virkelig oser av Mexico, på en god armlengdes avstand fra tex-mex-variantene som lenge var rådende på byens menyer. Oslo har de siste årene fått en rekke restauranter som serverer taco på mer eller mindre klassisk meksikansk vis. Sist ute er Cantina, som nylig åpnet i en kjeller i Parkveien, like ved den gamle høyskolen som nå smykker seg med navnet OsloMet. Og det er ned trappa til Cantina byløvene snubler en kald høstkveld.

Det er gatemat som gjelder hos Cantina. Rask, enkel mat som skal spises med hendene. Menyen består av ulike tacos, tostadas, enchiladas og quesedillas. Byløvene peker seg ut seks ulike småretter etter anbefaling fra en vennlig servitør som anslår at hver sultne sjel trenger tre til fire retter. Mens vi venter går vi løs på en porsjon av husets nachos og guacamole. Nachosen er sprø og deilig, guacamolen er klassisk, frisk og god. Snacksen skylles ned med godt meksikansk øl. Og la det være sagt med en gang: Cantina har et riktig hyggelig utvalg av ulike typer øl. Byløvene velger seg en klassisk «Sol» og en «Pacifico», det siste en lett pilsner fra kystbyen Mazatlán.

De første rettene kommer raskt til bordet. Først ute er to ulike tosdadas, sprøstekte tortillaer. En «tinga» toppet med kylling, tomat, bønner, fersk ost og rømme. Og en «ceviche», toppet med fisk marinert i lime, syltet løk, guacamole, chipotlemajones og mango. «Det er jo riktig godt dette», utbryter byløven mellom to munnfuller, «men det er litt anonymt». Møtet mellom den marinerte fisken og mango er frisk og fin, kyllingen er saftig og god, men byløvene ønsker seg litt mer «trøkk».

Da er det mer fres over de fire tacoene vi snart skal på bordet, det hjelper dessuten at de serveres med to svært gode salsaer. Vi har valgt oss to kjøttfrie varianter, en vegetarisk med fritert squash, guacamole, pico de gallo og chipotlemajones, og en med fritert fisk, rødkål, chipotlemajones og pico de gallo. I tillegg har vi en «pastor» med marinert svinenakke på kebabvis, med ananas og koriander, og en «suadero» med storfe, mango og pico de gallo.

Jo da, det er godt dette. Ikke minst er kjøttet mørt og deilig. Vi blir nok aldri tatt med storm, men dette er et ypperlig alternativ til annen gatemat i området. Maten kommer dessuten raskt, så det er et strålende alternativ for folk i farta. To tostadas og fire tacos blir imidlertid ikke nok til å mette to sultne byløver, så vi fyller på med en quesedilla med chorizo, ost og rødkål. Dette sitter. Tortillaen har i seg selv godt med smak, og chorizoen sparker godt fra seg. Retten er en vinner hos byløvene denne kvelden.

Dessertmenyen er liten. Og svært enkel. Vi lar oss friste av en bringebærdessert med salt karamellsaus og brent hvit sjokolade. Dessverre viser det seg at denne ikke er tilgjengelig. Da er det ikke mange valg igjen. Vi vurderer to «paletas», meksikanske ispinner, før vi bestemmer oss for å gå for klassisk churros, fritert deig, servert med iskrem og sjokoladesaus. Det er enkelt men godt. Og churrosen er sprø og fin. Det er ingenting eksepsjonelt med denne desserten, men det er en fin og sødmefylt avslutning på måltidet.

Selv om vi aldri blir tatt med storm, er det svært fornøyde byløver som tumler ut i høstkvelden. Om du skal ha et raskt måltid er dette et riktig godt alternativ. Cantinaen er også et hyggelig sted å samle venner for øl og enkel mat. Hver av smårettene koster fra 40 til 70 kroner. For sju småretter, forrett, dessert og tre øl betalte byløvene 790 kroner.