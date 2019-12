Dyrtida rundt første verdenskrig skapte brenselskrise i de store byene. Hundrevis av mennesker sto i kø utenfor brenselsutsalgene i Kristiania for å skaffe kull, koks og ved. Gassverket fikk ansvar for byens brenselforsyning fra vinteren 1916-1917. Her står vinterkledte mennesker i kø utenfor Gassverkets koksutsalg på Ankertorget i 1919.