Gamle skjeletter med krigsskader funnet i Oslo

– Skjelettene lå sammen i en massegrav, som oftest blir benyttet når lik må begraves fort. Derfor har det vært spennende å forsøke å koble det til en historisk begivenhet, sier prosjektleder Michael Derrick til Dagbladet. Han leder utgravningene i Bispegata i Gamlebyen i Oslo.

Arkeolog Tone Bergland i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) jobber i en grav med tre skjeletter som ble funnet to meter under bakken i Bispegata i Oslo. Foto: Sara Langvik Berge / NIKU / NTB scanpix

– Vi vet at Håkon Håkonssons saga sier at det i år 1240 var en kamp hvor Håkon Håkonsson ledet birkebeinerhæren i kampen mot hertug Skule Bårdsson. Denne kampen fant tilsynelatende sted rundt St. Hallvards katedral – like i nærheten av der skjelettene ble funnet, fortsetter han.

Utgravningene i området gjøres i forbindelse med bygging av nye trikkespor i regi av Bymiljøetaten.

Skjelettene har ifølge Derrick stikkskader i hode og nakke, som kan være tegn på krigsskader. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) mener funnet de har gjort er helt unikt.



Arkeologene Solfrid Granum og Tone Bergland jobber i massegraven. Arkeologene tror skjelettene kan kobles til borgerkrigen som fant sted i området i åra mellom 1130 og 1240. Foto: Sara Langvik Berge / NIKU / NTB scanpix