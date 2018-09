Oslo

– Det er helsepolitisk galskap å legge ned Ullevål sykehus. Ullevål er Norge største og viktigste akuttsykehus. Sykehuset har en av de beste traumeavdelingene i Europa, og er Oslos trygghet ved terror og kriser, sier stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.

Makta

Han håper nå at han kan få stortingsflertall for å stanse planene om et gigantsykehus på Gaustad.

– I dag er det ikke flertall for det på Stortinget. Men alt er mulig å få til. Nå må Oslos befolkning reise opprørsfanene. Befolkninga i Odda klarte det i fjor vår, da de pressa Bent Høie til å stoppe planene om å ribbe lokalsykehuset deres, sier Moxnes.

– Et stortingsflertall kan be helseminister Bent Høie (H) om at han instruerer Helse Sør-Øst om å bevare Ullevål sykehus, sier Moxnes.

Han mener at Høie, selv om han sitter med ansvaret, har gitt fra seg makta til helsebyråkratene.

Oppgitt

– Vi må lære av svenskene. De trodde at alt skulle bli så mye bedre da de bygde nytt Karolinska. Men det ble en stor skandale i stedet, sier Moxnes.

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) er også oppgitt over planene om å legge ned Ullevål sykehus.

– Det er ikke Bent Høie (H) som må ta konsekvensen av den politikken de fører i dag. Det er det helseministeren om 15 år som må gjøre, sier hun til Dagsavisen.

Kaski er klar på at Aker sykehus på prioriteres, og at det gjenoppstår som et lokalsykehus for bydeler i Groruddalen. SV vil fremme et forslag om dette på Stortinget i høst.

– Jeg er også veldig bekymret over nedbygging av kapasiteten på sykehusene. I hvert fall når Bent Høie truer med å utsette Aker, sier hun. – Det planlegges en nedbygging av sengeplasser. Oslo er i vekst, og dette er en nedbygging offentlig velferd, og en gavepakke til private aktører, og vil føre til økt klasseskille, sier SV-representanten.

