Oslo

– Vi vet hva det vil si å fryse, det kan vi identifisere oss med, sier Kari Gran, virksomhetsleder på Møtestedet, en kafé drevet av Kirkens Bymisjon.

– Men vi kan umulig sette oss inn i den ekstreme kulda disse menneskene nå opplever. De oppholder seg utendørs i mange timer, de er dårlig kledd – og de er enormt kalde.

Kirkens Bymisjon har denne uka gått ut og oppfordret folk til å ta litt kollektivt humanitært ansvar i kulda. De håper at jernbanestasjoner, kirker, kjøpesentre og kafeer lar dørene være åpne, sånn at folk som lever ute kan komme seg inn. Selv har de åpnet opp hovedkontoret og resepsjonen i Tollbugata, sånn at folk kan sitte der mens de venter på å komme inn i den smekkfull kafeen. Tirsdag måtte de følge en ung rumensk kvinne til legevakten med frostskader.

– Det er helsefarlig å sove ut nå. Folk kan fryse i hjel.

Rekord hos Frelsesarmeen

Når gradestokken viser minus ti, eller temperaturen oppleves som minus ti eller mer, åpner Oslo kommune opp sine akuttovernattinger rundt i byen. Et av stedene som tilbyr akuttovernatting er Frelsesarmeen.

– Natt til torsdag hadde vi rekord så langt i år, med 68 overnattende, sier Anders Skoland, korpsleder i Frelsesarmeens Templet. Vanligvis er det 30–40 stykker, men pågangen har økt i takt med kulda de siste dagene.

– De får en feltseng, et teppe og noe varmt å drikke – kaffe eller te, opplyser Skoland.

– Det er stort sett romfolk og andre europeere som ikke har noe annet sted å gå. De er kalde og slitne, og kommer for å få sove. Dørene våre åpner klokka 22, og stenger klokka åtte påfølgende morgen.

Da er det ut på gata igjen.

Fleecepledd og joggesko

På hjørnet av Nedre Slottsgate og Karl Johan sitter rumenske Gabriel Mihaita Stanescu (31) på en hagepute oppå en sekk. Der har han sittet i fem timer allerede da klokka så vidt har bikket elleve denne formiddagen. I sekken har han en halvspist sjokoladeplate, en ekstra joggebukse og et papir som viser at han har fått innvilget fire netter med overnatting hos Frelsesarmeen. Det er ti kuldegrader i sentrum, men på grunn av vinden kjennes det mer ut som det dobbelte. Han har joggesko på føttene. Ingen stillongs under olabuksa, men en hettegenser i bomull og en dunjakke på overkroppen. Gabriel snakker dårlig engelsk, men dette er umulig å misforstå.

– Cold, cold, cold.

I den turkise plastkoppen ligger to femmere og tre kronestykker.

Usynlige

– Jeg tror ikke engang folk ser meg, sier Erlik Oslo-selger Patrik, der han står og hopper og spretter utenfor Domkirka. Han har kun solgt sju-åtte blader i dag, det er lite, vanligvis selger han det dobbelte. Men selv om han fryser, er valget allikevel enkelt.

– Enten står jeg ute og selge blader på dagtid, eller så må jeg sove utendørs på nattetid.

Nå skal han bare selge et siste blad før han er ferdig med arbeidsdagen og skal inn i varmen.

– Du får ikke stå inne og selge, da?

– Nei. Det er kun to innendørsplasser. På Sandaker senter og Brynsenteret. Folk sover i kø for å sikre seg de plassene.

Må sitte i ro

Det er stort sett EØS-borgere uten rettigheter i norsk velferdssystem, som oppholder seg utendørs nå, bekrefter Kari Gran hos Kirkens Bymisjon.

– Om det er å selge blader, tigge, eller samle flasker – alle disse aktivitetene for å skaffe penger foregår ute i kulda, forteller Gran.

– Og skal du tigge må du sitte i ro. Å gå rundt med koppen kan oppleves som aggressiv tigging, og er forbudt.

Hun håper at folk kan være litt rause å gi litt ekstra disse dagene, sånn at de får kortere dager med koppen.

– Folk må prøve å forstå. De har ingen varm seng å krype opp i eller en peis å varme seg på. Disse menneskene er vant til å være uønsket.

Oslo City endrer ikke praksisen i kulda

– Vil dere følge Kirkens Bymisjons oppfordring om å la tiggere og uteliggere få oppholde seg på senteret i kulda?

– Først og fremst vil jeg understreke at alle er velkommen hos oss, så lenge de ikke er til sjenanse for andre. Vi forskjellsbehandler ikke, sier senterleder ved Oslo City, Laila Sønstevold, til Dagsavisen.

– Betyr det at rumenere og andre nå får komme inn på Oslo City å tigge?

– De får lov å komme inn og varme seg, så lenge de ikke er til sjenanse for andre.

– Så de får lov og varme seg, men ikke tigge?

– De er hjertelig velkomne for å varme seg, men tigging oppleves ofte som sjenanse for andre.

– Hva med erlikoslo-selgerne?

– Nå må jeg understreke at jeg svarer på sviktende grunnlag, da jeg kun har vært senterleder her i to uker, men som tidligere senterleder andre steder har vi hatt et godt samarbeid med selgere av erlik Oslo.

– Har de fått stå innendørs?

– Det er jeg usikker på. Og hvordan policyen er på Oslo City har jeg ikke sjekket. Men vi prøver å bidra der vi kan, vi har et godt samarbeid med Kirkens Bymisjon og Uteseksjonen.