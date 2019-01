Av Linus Røvik Hauge og Dag Høie

Den første fyrverkerioppskytingen skjedde inne på Lofsrud ungdomsskole ved Klemetsrud sørøst i Oslo. Politiet sendte flere patruljer til skolen, men det var aldri noen fare for brann.

– Vi har funnet fyrverkeri i sekken til en elev på stedet. Vedkommende blir avhørt, og resterende fyrverkeri beslaglegges, opplyser Oslo-politiet.

Også på Bjerke...

Kort tid etter meldingen om fyrverkerioppskyting på Lofsrud skole, meldte operasjonssentralen at det også var skutt opp fyrverkeri på Bjerke videregående skole i Groruddalen.

– Vi er sammen med brannvesenet også på vei til denne skolen etter melding om avfyrt fyrverkeri. Det skal ikke være fare for brann, opplyser politiet.

En stund senere skriver politiet følgende på Twitter:

Patrulje undersøker hva som har skjedd. En ansatt har stått i nærheten da dette ble fyrt av. Vedkommende må kanskje til legevakt for sjekk. Vet per nå ikke hvem som har gjort dette. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 8. januar 2019

Etterpå bekrefter de at den ansatte skal sjekkes, men at det er trolig ikke er snakk om personskader.

Politiet opplyser at de foreløpig ikke har tatt noen ansvarlige for avfyringen av fyrverkeriet, men at saken kommer til å bli fulgt opp.

...og på Bjørnholt

Mandag rykket politiet ut til Bjørnholt videregående skole på Søndre Nordstrand, ikke langt Lofsrud skole. Der var det blitt skutt opp fyrverkeri inne i kantina. Ingen ble skadd og ingen ble pågrepet etter denne hendelsen.

Og her ble det igjen tirsdag fyrt opp fyrverkeri i kantina:

#Oslo Bjørnholt vgs: Politiet er på stedet for å følge opp forholdet som skjedde der i går. Det har likevel også i dag blitt avfyrt fyrverkeri i kantina på skolen. Det er rolig der nå, men vi kontrollerer flere personer som har vært i området hvor dette skjedde. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 8. januar 2019

Oslo-politiet opplyser nå at ingen er tatt for selve fyrverkeriet og at de følger opp saken i forebyggende øyemed.

Bjørnholt videregående skole var en av de første skolene i landet som innførte adgangskontroll for alle 900 elever og de ansatte.