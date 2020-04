Fylkesmannen sier nei til påskeåpne butikker i Oslo

Tidligere fredag sendte Oslo kommune en søknad til Fylkesmannen om å få ha åpne dagligvarebutikker og apotek i påsken, slik at handlingen og smittefaren ble spredt utover. Nå er den blitt avslått, skriver VG.

– Nesten 700.000 innbyggere skal være hjemme i påsken, i en by som har blant de høyeste smittetallene i Norge. Oslo kommunes smittevernoverlege har derfor anbefalt at vi søker om en generell dispensasjon i påsken, slik at man får spredt dagligvarehandlingen mest mulig, sa Johansen i en pressemelding fredag morgen.

Fredag kveld ble det klart at søknaden ble avslått.

Ber Oslo-folk spre handlingen

– Oslo kommune tar Fylkesmannens konklusjon til etterretning og registrerer at staten ikke vektlegger det smittevernsfaglige rådet vi har fått fra vår smittevernoverlege, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding fredag kveld.

Han ber butikkene sette inn ekstra smitteverntiltak.

– Jeg ber dessuten innstendig om at Oslo-folk sprer handlingen utover flere dager. Bidra til at det ikke blir lange køer og kaos i butikkene før påske, sier byrådslederen.

Avviser frykt for trengsel

KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad gjør det nå klart at regjeringen ikke kommer til å tillate noen generell åpning av dagligvarebutikker på fridagene i påsken.

Han mener butikkansatte har gjort seg fortjent til en pust i bakken nå.

– Ansatte i varehandelen har gjort en fantastisk innsats. De har iverksatt smitteverntiltak. De har gått på jobb selv om risikoen for smitte for dem er relativt stor. Og mange av dem har jobbet ekstremt mye de siste ukene, sier Ropstad til NTB.

Ropstad er for sin del overbevist om at det skal gå greit så lenge kundene tar hensyn. Han mener at verken smittevernhensyn eller hensyn til forsyningssikkerhet tilsier at butikkene bør holde åpent.

Det samme mener bransjeorganisasjonen Virke Dagligvare.

– Om Raymond Johansen får viljen sin, får en mengde mennesker som har slitt hardt for å holde hjulene i gang den siste tiden, avlyst hele påsken på kort varsel. Det gjelder ikke bare butikkansatte, men også slitne arbeidere i alt fra distribusjon til produksjon av mat. Det er en dårlig takk for å ha jobbet svært hardt de siste ukene, sier Ingvill Størksen, bransjedirektør for dagligvare.

LO: Dårlig gjort

LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik slår ifølge Aftenposten fast at det ikke er noe problem å sørge for at folk holde avstand i butikker.

– Å pålegge arbeidere å jobbe i påsken med mindre enn én ukes varsel, det syns jeg rett og slett er dårlig gjort overfor dem som har stått på som helter de tre siste ukene, sier LO-nestlederen.

