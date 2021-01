En tipser sier til VG at toget mellom Oslo og Gjøvik lørdag morgen var stappfullt.

Det har også tidligere denne måneden kommet meldinger om fulle tog og T-banetog i Oslo-området når det har vært fint vær og skiføre. Midstuen T-banestasjon på linje 1, Frognerseteren, ble stengt av sikkerhetsmessige hensyn forrige helg.

– Det er selvfølgelig ikke en situasjon vi ønsker. Vi vil at folk skal ta myndighetenes oppfordring om å ikke reise kollektivt hvis ikke man absolutt må, på alvor. Hvis de skal på skitur, anbefaler vi å ta bilen eller legge turen til nærmiljøet, av hensyn til smittevern, sier kommunikasjonssjef Tiril Rake Helgesen i Vy til NTB.

Ber folk ta ansvar selv

Vy satte inn ekstra personell på stasjonsområdene for å veilede folk lørdag morgen.

– Men vi har ingen myndighet til å kaste folk av togene, eller nekte dem å gå om bord. Folk har selv et ansvar om å holde avstand eller ikke reise, sier Helgesen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NTB at det er opp til transportselskapene og kommunene selv å bestemme hvordan de best kan tilpasse kapasitet og tiltak for å redusere trengsel. Det har vært en utfordring gjennom hele pandemien.

– Utfordringen løses nok best hvis folk selv tar ansvar og planlegger sine kollektivreiser godt, sier han

Ekstra togsett søndag

Helsemyndighetene er bekymret for at stor trengsel på kollektivtrafikken kan medføre økt smitterisiko, også når alle bruker munnbind.

– Derfor er det viktig at den enkelte tar ansvar og forsøker å bruke alternative transportmidler i helgene, reiser på tidspunkter som man vet ikke alle andre reiser, og selvsagt er helt frisk og iført munnbind når man reiser, sier Nakstad.

Det var først og fremst i morgentimene at det var for mange folk, ifølge Helgesen i Vy.

– Vi kommer til å sette inn et ekstra togsett på søndag, i tillegg til to ekstraavganger i morgentimene. Dette er ikke fordi vi ønsker at flere skal reise, men for å fordele folk mest mulig, sier hun.

