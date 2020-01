– Jeg er redd for at politikken som føres av byrådet, primært av SV og Ap, fører til at vi til slutt bare vil få enorme barnehager.

Det sier BU-leder i bydel Gamle Oslo og nasjonal talsperson for Grønn Ungdom, Teodor Bruu, til Dagsavisen. Han frykter Oslos barnehagepolitikk framover vil føre til at små barnehager legges ned til fordel for færre og større barnehager.

Gigantbarnehager

Denne høsten har situasjonen i særlig to bydeler fått MDG-toppen til å reagere og frykte for framtiden til de små barnehagene. Både i bydel Østensjø og i bydel Gamle Oslo, der Bruu leder bydelsutvalget, har administrasjonen foreslått å legge ned små barnehager og i stedet flytte barna til store barnehager.

I Østensjø foreslo administrasjonen å legge ned fem små barnehager og flytte barna til den store, nye Skullerudbakken barnehage. Her overkjørte politikerne egen administrasjon og reddet tre av de små barnehagene.

I Gamle Oslo ble lille Utsikten barnehage lagt ned og barna ble flyttet til gigantbarnehagen Kverndalen barnehage.

I budsjettet for 2020 skriver også byrådet rett ut at flere små barnehager vil bli lagt ned framover.

– Grunnet den store etableringen av nye barnehageplasser i perioden 2016-2019, planer om etablering av nye barnehager i kommende økonomiplanperioden og redusert vekst i barnehagebefolkningen i årene fremover, gir det rom for å avvikle midlertidige barnehager og mindre, uhensiktsmessige barnehager i 2020 og samtidig øke dekningsgraden i byen som helhet. Avvikling av barnehageplasser vil skje i områder som har god barnehagedekning i dag, skriver byrådet.

Ut mot byrådet

Bruus bekymringer er ikke helt grunnløse. Tall fra SSBs kommunestatistikkbank Kostra viser at barnehagene i Oslo faktisk stadig blir større. I 2010 gikk det i snitt 42 barn i hver barnehage i byen. I 2014 var tilsvarende tall 47 barn per barnehage, mens i fjor gikk det 51 barn i hver barnehage.

– Det finnes noen gode, store barnehager, jeg vil ikke svartmale situasjonen, men vi er opptatt av nærheten man får med de små og mellomstore barnehagene. Det viktigste er hensynet til lokalmiljøene og nabolagene, og at barna kommer i samme skolekrets seinere. Men vi ser også at nærbarnehagene også er viktige for å nå målene vi har satt oss om nedgang i biltrafikken, sier Bruu.

Samtidig som han retter skarp kritikk mot byrådet vedgår han at også MDG blir truffet som det nest største partiet som styrer byen.

– Vi har vært tydelige overfor våre velgere om at det er klima, miljø, samferdsel og byutvikling vi først og fremst skal innfri på. Vi styrer ikke byen aleine. Barnehagepolitikken har vært særlig viktig for SV, og de har vunnet gjennom for sin politikk. Sånn er det i et samarbeid, men vi i MDG Gamle Oslo tar også kampen for de små barnehagene, sier Bruu.

Sterke fagmiljø

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) går langt i å avvise kritikken. Til Dagsavisen sier hun at det er et mål for kommunen at flest mulig skal få en barnehageplass i sitt nærområde. Formuleringen Bruu bekymrer seg for om de små barnehagene i budsjettet sier hun handler om at kommunen nå har muligheten til å avvikle midlertidige barnehager som ikke var ment å vare evig.

Grunnen til at man har muligheten til det nå er endrede befolkningsprognoser som viser en lavere vekst i barnebefolkningen enn tidligere antatt.

– Bydelene er også bedt om å vurdere om det er små og/eller uhensiktsmessige barnehager i dårlig teknisk stand som kan avvikles. I små barnehager med få ansatte er det vanskelig å etablere gode fagmiljøer og det er vanskelig å sikre god voksentetthet ved fravær. Det er foreløpig ikke avklart hvilke små og uhensiktsmessige barnehager som skal avvikles i 2020, sier Thorkildsen.

Hun sier det er en ønsket utvikling at Oslo får erstattet gamle og uhensiktsmessige barnehager med nye barnehager, som både har bedre bygningsmessig kvalitet og større fagmiljøer.

– Dette er viktig for kvaliteten på barnehagetilbudet. Samtidig ønsker vi å unngå for lange reiseavstander, og det er også derfor vi har bygd så enormt mye nytt de siste åra. Oslo kommune har for øvrig i mange år hatt en minstestørrelse på fire avdelinger ved etablering av nye barnehager. Det er omtrent på gjennomsnittet for barnehager i Oslo i dag, sier Thorkildsen.

