– Jeg er særlig bekymret for Oslo Nye Teater, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap), men nevner også Munchmuseet, Popsenteret og Vigeland-museet som eksempler på Oslo-institusjoner som kun er finansiert av kommunen og billettinntekter. Disse får trolig ikke dekket inntektsbortfall i krisepakken for kultur som ble vedtatt i Stortinget for en uke siden.

– I Oslo gjelder dette mange aktører som er viktige for oss som kulturby, som Oslo Museum, Black Box og Kirkemusikkfestivalen, sier Hansen til Dagsavisen.

– Det vi vet, er at den kompensasjonsordningen bare omfatter de som får tilskudd fra det offentlige på mindre enn 50 prosent. I tillegg har kulturministeren sagt at de statlige institusjonene vil få egne ordninger. Jeg er bekymra både for dem som får mer enn 50 prosent offentlig støtte og de som finansieres fra kommunen eller fylkeskommunen. Her burde Stortinget gått inn og sagt at kommunale og fylkeskommunale institusjoner burde likebehandles med statlige, mener Hansen.

Maria Mena: – Jeg synger fra balkongen for å spre litt glede (Dagsavisen+)

– Vanskelig situasjon

– Vi er jo bekymret for at man ikke har tenkt på denne typen institusjoner, og at dette gjør at de faller mellom to stoler.

Et eksempel er Oslo Nye Teater, som er et kommunalt eid aksjeselskap, men som samtidig har en høy egeninntjeningsandel.

– I 2018 hadde de for eksempel 45 millioner i egeninntekt på billettsalg og annet, sier Hansen.

– Nå håper jeg ikke teatrene skal være stengt et helt år, men uansett snakker vi om titalls millioner som det antakelig forventes at vi i kommunen skal dekke. Dette setter oss i en veldig vanskelig situasjon, for vi har selvsagt mye annet vi må dekke opp som følge av koronakrisen, sier Hansen til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

I karantene

Oslo Nye Teater ble som alle andre tvunget til å avlyse arrangementene sine da krisen kom for to uker siden, som vårens suksessmusikal «Så som i himmelen». Nå har regjeringen forlenget tiltaksperioden med tre uker til. Fordi en ansatt på Oslo Nye fikk påvist korona ble hele teateret dessuten satt i karantene i 14 dager. Når karantenen er over, skal hele huset vaskes ned.

– Vi regner med å ta det i bruk mandag 30. mars, men reelt bare for få medarbeidere, skriver teatersjef Kim Bjarke i en e-post til Dagsavisen. Han vet ennå ikke helt hvordan Stortingets krisepakke slår ut for teateret.

– Dette er det for tidlig å si noe om. Vi følger saken, skriver han, og legger til at teaterets ansatte for tida bare møtes i det digitale universet, der skuespillerne synger sanger fra «Så som i himmelen» til hverandre.

– Huset er hardt rammet, men vi prøver å holde humøret oppe selv mange av oss ligger nede, skriver Bjarke.

Lest denne?: Hun har skrevet den første boka om å holde seg hjemme med barn under koronakrise

– Meningsløst

Både Ap og SV på Stortinget reagerte negativt på regjeringspartienes kompensasjonsordning da krisepakken ble vedtatt. SVs kulturpolitiske talspersom Freddy André Øvstegård sa dette til Dagsavisen:

– Det at private som mottar støtte fra det offentlige ikke skal få kompensasjon, er også meningsløst. Selv om noen får støtte fra kommune eller fylkeskommune, betyr ikke det at de ikke er avhengige av billettinntekter.

– Vi lytter

Kristin Ørmen Johnsen er leder i Stortingets kulturkomité og fra Høyre, ett av regjeringspartiene som dannet flertall for krisepakken for kultur. Hun ber partene avvente litt.

– Vi har bare vedtatt rammen for denne krisepakken. Vi har ennå ikke utformet det konkrete regelverket for hvordan dette blir til slutt, og vi lytter til innspill. Jeg har vært i kontakt med Kulturdepartementet som jobber med dette nå. Dette skal uansett behandles i Stortinget, sier hun til Dagsavisen.