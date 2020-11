Frykter for de svakeste barna under «lockdown»: – En stor inngripen

Smittetallene i Oslo har eksplodert de siste ukene. For å forhindre katastrofe for eldre, sårbare grupper og helsevesenet kom byrådet i Oslo fredag med de strengste tiltakene siden landet stengte ned 12. mars (se fakta om tiltakene nederst i saken).

Selv om byrådsleder Raymond Johansen var tydelig på at barn og unge skal skjermes i størst mulig grad ble det raskt klart at også for de yngste får de nye tiltakene alvorlige konsekvenser.

De videregående skolene og voksenopplæringa settes til rødt lys fra og med tirsdag neste uke. Og ungdomsskolene fikk beskjed om å forberede seg på at også de kan havne på rødt lys ganske snart.

– Dette er en stor inngripen i elevenes liv. Erfaringene viser at mer hjemmeskole gir dårligere læring og en krevende livssituasjon for elevene. Digital undervisning er mest utfordrende for de som har en krevende hjemmesituasjon og som allerede sliter med fagene, sa skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) fredag.

LES OGSÅ: Oslo innfører sosial nedstenging

Krever avlyst eksamen

Rødt lys er det strengeste nivået på trafikklysmodellen som ble innført tidligere i år. Neste skritt vil være å stenge skolene helt. Rødt lys innebærer null fysisk kontakt, mindre klasser, minst én meters avstand mellom folk i alle situasjoner og ingen store forsamlinger.

Selv om digital hjemmeundervisning ikke står spesifikt som et tiltak under rødt lys vil det i praksis bli mye av det på skolene framover.

Leder i Elevorganisasjonen i Oslo, Hana Mulalic, er bekymret. Både for hvordan det vil påvirke læringen til elevene, men ikke minst hvordan det vil få psykososiale konsekvenser for en allerede sårbar gruppe som har ofret mye.

LES OGSÅ: Guri Melby måtte stå skolerett om 6-åringene i Stortinget: – Flaut og overraskende, mener Ap (+)

– Det er veldig synd at vi mister en del av de sosiale aspektene ved skolene. Mye av den sosiale aktiviteten som drives på skolene faller vekk nå. Jeg er redd for at det vil gå på bekostning av elevenes psykiske helse. Om du sitter ved en skjerm i åtte timer, og så har hjemmelekser og vurderingssituasjoner så er det i så fall kritikkverdig, sier Mulalic.

Hana Mulalic. Foto: Elevorganisasjonen

Hun understreker at hun er glad for at noe fysisk undervisning sannsynligvis vil bli opprettholdt. Men hun ser svært mørkt på en situasjon der tusenvis av elever kan ende opp med digital fjernundervisning.

– Vi kommer til å kreve at Oslo kommune lager en veiledning for hjemmeundervisning der de sørger for at lærerne har nok ressurser og at det drives erfaringsutveksling mellom skolene slik at vi kan få en best mulig digital hjemmeundervisning. Hvis skolene ikke har ordentlig tilrettelagt hjemmeundervisning vil mange elever i realiteten miste undervisning de har krav på, sier Mulalic.

LES OGSÅ: Senterpartiet maner til omkamp om pensjonistene – men Ap sier nei (+)

Når skolene i mindre grad enn før får tilrettelagt og tilpasset undervisningen til hver enkelt elev mener hun det også må få konsekvenser for hvordan elevene vurderes. Elevorganisasjonen krever allerede nå at eksamen til våren blir avlyst.

– Vi kan ikke bruke en så streng vurderingsform som eksamen når elevene har så ulikt utgangspunkt. Da må vi i stedet fokusere på digital kompetanseheving og mer tilrettelagt undervisning, sier Mulalic.

– Fornuftig og nødvendig

Leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, organiserer et flertall av lærere i Osloskolen. Hun sier at å gå til rødt nivå nå både er fornuftig og nødvendig når du ser på smittesituasjonen.

LES OGSÅ: Jussprofessor mener regjeringen har sluppet for billig unna i trygdeskandalen (+)

– Dette er nok i tråd med det veldig mange lærere har kjent på og ventet på den siste tiden. Det har vært mye uro og bekymring på skolene, fordi det er så mange kontaktpunkter. Lærerne møter mange elever, og det er vanskelig å opprettholde énmetersregelen. Mange kjenner en trygghet ved at vi nå er på rødt nivå, sier hun.

Aina Skjefstad Andersen. Foto: Utdanningsforbundet

Også lærerne ser for seg langt mer bruk av digital hjemmeundervisning framover for å få skolehverdagen til å gå opp, men at omfanget vil variere fra skole til skole.

– Dette er ikke en optimal situasjon, men det er en nødvendig situasjon. Mange steder må man nå organisere undervisningen annerledes, men vi har noe trening med dette og jeg vil tro de fleste vil klare å gi et så godt tilbud som mulig, sier Andersen.

Også hun er bekymret for de svakeste elevene.

– Vi mister noe når vi ikke man møtes fysisk. Da er det selvfølgelig ekstra viktig med fokus på elever som strever spesielt mye og som har utfordringer som gjør at det kreves spesielt tett oppfølging, særlig nå som vi ikke kan møtes like mye fysisk som tidligere.

Dette er de nye koronatiltakene som Oslo kommune innfører f.o.m. natt til tirsdag:

* Oslo kommune innfører det som omtales som sosial nedstengning.

* Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys. Den eneste sosiale aktiviteten innendørs som er tillatt i Oslo er samlinger i private hjem. På slike samlinger kan man være inntil ti personer dersom smittevernreglene overholdes. Brylluper, konfirmasjoner og andre familiesammenhenger der man er over ti personer, er ikke tillatt i den kommende perioden.

* Alle fritidsaktiviteter for voksne stanses.

* Alle treningssentre, svømmehaller, kinoer, teatre og andre steder der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges. Biblioteker får imidlertid holde åpent.

* Det blir full skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.

* Det innføres rødt nivå med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper på videregående skole, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene

* Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på cuper og turneringer, heller ikke utenbys.

* Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten

* Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold

* Begravelser og bisettelser er fortsatt tillatt.