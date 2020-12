Frp-nestor Carl I. Hagen er sjokkert over at fylkesleder Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp er ekskludert fra partiet.

– Jeg er sjokkert og skjønner ingenting. Jeg ser fram til å få litt forklaringer, og det får jeg ikke i kveld, er Hagens korte kommentar til NRK.

Ugland Jacobsen ble ekskludert fra Fremskrittspartiet på et sentralstyremøte tirsdag kveld, på bakgrunn av det partiets nestleder Sylvi Listhaug omtaler som «en rekke overtramp».

I juni foreslo Ugland Jacobsen å vrake partileder Siv Jensen fra stortingslista til Oslo Frp. Da ville han blant annet ha plass til Carl I. Hagen på lista. Hagen var leder for Fremskrittspartiet fra 1977 til 2006.

Etter sentralstyremøtet i Frp tirsdag ettermiddag ble det også klart at fylkeslaget får oppnevnt et interimstyre bestående av Ketil Solvik-Olsen, Per-Willy Amundsen, Peter N. Myhre, Jon Georg Dale og Kari Kjønaas Kjos. Av disse er kun Peter Myhre fra Oslo.

Frp-politiker Christian Tybring Gjedde er på sin side sjokkert over at fylkespartiet er satt under administrasjon, og understreker at det «selvsagt gjelder hele prosessen partiet har igangsatt mot Oslo Frp».

– Jeg er sjokkert, målløs og lei meg. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Tybring-Gjedde til Dagbladet.

Les også: Fylkesleder Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp sier han ekskluderes fra partiet