Frp vil at rutiner og praksis for tildeling av bolig, blant annet saksbehandlingstid, blir ettergått. Partiet ønsker også en vurdering av om det er behov for alle boliger og leiligheter som Oslo kommune eier, eller har tenkt å kjøpe.

Dette sier Henrik Gjerding, Frps medlem av kontrollutvalget i Oslo kommune, til NTB.

Tirsdag skrev Dagens Næringsliv at av Boligbyggs 11.000 leiligheter i Oslo, står rundt 650 tomme. Gjerding mener det er tankevekkende Oslo kommune de siste årene har kjøpt nye leiligheter, samtidig som så mange står tomme og forfaller.

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger.