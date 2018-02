Oslo

Arbeiderpartiet i Bydel Frogner ønsker å binde sammen bydelene på en ny måte.

– Vi ønsker oss elektriske ferger, fra Rådhusplassen, via Filipstad til Bygdøy den ene veien. Og fra Rådhusplassen via Operaen/Munchmuseet til Sørenga den andre veien, sier Ole Jacob Kjendlie, som har foreslått dette for Aps bystyregruppe.

– Dette kan bli en fin måte å se Oslo fra sjøsiden og vil binde både bydelen og bydel Gamle Oslo på en flott måte. I steden for å bytte fra trikk til buss, så kan man reise miljømessig uten transportbytte langs sjøsiden. Dette kan være ferger som opereres fra rundt påske til senhøstes, og som naturligvis ikke skal koste mer enn dagens Ruterbillett, sier han entusiastisk.

Stoppet planer

I januar bestemte byrådet seg for å ikke gjøre noen drastiske grep med Bygdøy allé. Nå håper lokalpolitikerne at byrådet starter med å strupe gjennomgangstrafikken.

Det forrige byrådet hadde store planer med Bygdøy allé, og ville legge trikken dit, flytte kastanjetrærne nærmere husrekken for å få plass til sykkelveier, og redusere biltrafikken.

I skuffen

Det sittende byrådet (Ap, MDG og SV) har lagt trikke- og kastanjeplaner i skuffen, men har bevart trafikkplanene.

– Daglig kjører 30.000 biler gjennom Bygdøy allé, som på værmessig dårlige dager har en av byens største konsentrasjoner av svevestøv. Det første byrådet må gjøre er å få ned gjennomgangstrafikken, sier bydelspolitikerne Jens Jørgen Lie (BU-leder) (H) og Ole Jacob Kjendlie (Ap).

Begge ønsker seg en strøksgate, mye lik hva Bogstadveien er i dag.

– Allerede i 2004 foreslo vi i Ap å nedgradere Bygdøy allé som som gjennomfartsgate, og et samstemt bydelsutvalg ønsket å gjøre alleen om til en strøks- og miljøgate. Ti år senere tok vi opp dette med daværende byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V). Det resulterte i Norconsult-rapporten, som foreslo å gå inn for å flytte trikken fra Frognerveien til Bygdøy allé. Men heldigvis har fornuften seiret, og byrådet har gått vekk fra den horrible ideen, sier Ole Jacob Kjendlie til Dagsavisen.

– Vi håper på at byrådet nå setter planene raskt i gang. Trafikken kan ledes på Ring 2 og E18 i stedet for gjennom Bygdøy allé. Løkkeveien bør også stenges for gjennomgangstrafikk, slik vi har jobbet for å få til i flere år, sier Jens Jørgen Lie til Dagsavisen.

– Nå som byrådet har bestemt seg, må de få gjennomført planene. Først må bilene vekk. Det blir ikke noe attraktivt med gateliv slik det er nå, sier Jens Jørgen Lie.

– Hvilke andre områder i Oslo ønsker å ha en gjennomgangsvei i boligstrøket? Det er bare her på Frogner vi har det, sier Ole Jacob Kjendlie.