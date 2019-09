Fristet boligkjøperne med grønne parker. 18 år senere glimrer de fortsatt med sitt fravær

I 2001 ble boligkjøperne på Ensjø fristet med grønne parker. 18 år senere glimrer de fortsatt med sitt fravær, grunnet tvist med en grunneier i området. Mange av dem som kjøpte bolig her, spesielt småbarnsfamilier, valgte Ensjø nettopp på grunn av det store, flotte, grønne parkdraget som var tegnet inn i boligprospektenes illustrasjoner. De var selve trekkplasteret med å flytte hit.

– Hadde vi visst det vi vet i dag, hadde vi trolig ikke kjøpt leilighet her, uttalte en av beboerne, Ragnhild Norheim Førland, til Dagsavisen i juli.

Ikke lovstridig

I sommer havnet konflikten på Forbrukertilsynets bord. I klagen skrev Beboeraksjonen at: «Boligene er solgt med annonser der parkene er avbildet ferdig utført.» Nå har Forbrukertilsynet behandlet saken ferdig og konkludert at de ikke mener utbyggerne Ferd og Selvaag har drevet markedsføring som bryter med markedsføringsloven.

I et brev de har sendt til utbyggerne presiseres det: «Forbrukertilsynet bemerker at det i bilag 2 i forrige brev, som viser en beskrivelse av prosjektet Tiedemannsfabrikken på prosjektets hjemmesider, står følgende:

«Boligene vil ved ferdigstillelse omkranses av eksisterende og nye parkdrag.» Forbrukertilsynet ber om at formuleringen i markedsføringen endres slik at det i alle deler av markedsføringen gis klar og tydelig informasjon om at det ikke vil være full samtidighet med ferdigstillelse av boliger og parker/parkdrag, men at parkene vil bli opparbeidet innen et gitt tidspunkt.»

– Vi kan ikke se det noen brudd på markedsføringsloven. Men en del av informasjonen som omhandler utbygging av parkanleggene burde vært tydeliggjort mye klarere, og vi har bedt om at dette blir endret, sier Tonje Hovde hos Forbrukertilsynet til Dagsavisen.

Ikke feilinformere

Hos Selvaag er de tydelige på at de aldri har hatt til hensikt eller ønske å feilinformere kundene.

– Vi har selvsagt ingen interesse i å feilinformere kunder. Det er flere aktører som er klaget inn. Hva de andre gjør, vet jeg ikke, men vi har hele tida vært etterrettelige i vår kommunikasjon og vi forsøker alltid å bli bedre, sier Kristoffer Gregersen, konserndirektør i konsern og marked hos Selvaag.

– Det er for øvrig ikke villedende informasjon i våre prospekter, usikkerhet om ferdigstillelsestidspunkt for parkene er til og med eksplisitt forklart i eget avsnitt, sier Gregersen.

