Oslo

Det var i 1930 at Lalla og Carsten Carlsen sikret seg en sveitservilla fra 1800-tallet som de kalte Villa Gro-Gro. I dag er det et ikke helt ukjent barnebarn av Lalla Carlsen som eier huset sammen med sin ektemann.

– Vibeke og Gunnar Sæther har gjort en formidabel innsats for å ta vare på denne kulturhistoriske perlen. Deres innsats gjør at vi i dag har bevart et av Norges mest spennende kunstnerhjem, sier riksantikvar Jørn Holme via pressemeldingen. Her fremgår det videre at huset i dag regnes som det mest opprinnelige og best bevarte av de få gjenværende eiendommene som utgjorde den gamle trehusforstaden Briskeby i Oslo.





Villa Gro-Gro slik det ser ut i dag. Foto: Fredrik Eriksen/Riksantikvaren

Revy-legende

Lalla Carlsen (1889–1967) var en sentral skikkelse på landets revy- og teaterscener, hun spilte i 23 filmer og ga ut en rekke grammofonplater. Hun var en av Norges mest populære revykunstnere. Blant hennes mest populære revyviser var «Marsjkonkurransen» og «Norge i rødt, hvitt og blått» (ja, det var faktisk opprinnelig en revyvise!).

Carsten Carlsen (1892–1961) var pianist og komponist med en variert karriere. Mest kjent er han kanskje likevel som kapellmester ved Chat Noir.



Jørn Holme flankert av Vibeke og Gunnar Sæther i Lallakroken 6. Foto: Karen Thommesen/Riksantikvaren

Veien oppkalt

Den lille stikkveien som huset ligger i, fikk i 1975 navnet sitt oppkalt etter Lalla Carlsen: I dag heter det Lallakroken.

Inne i huset forteller møbler, portretter og andre gjenstander en betydelig revy- og teaterhistorie, heter det videre i pressemeldingen fra Riksantikvaren.

(NTB)